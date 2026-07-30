„Ground Zero“ bei 1860 München – ein Rückblick auf die Regionalliga-Saison 2017/18 Saisonstart in Schweinfurt von Marcel Huse · Heute, 10:19 Uhr · 0 Leser

Die Rückkehr ins Grünwalder Stadion war in der Saison 2017/18 freilich ein Bonus für die Gefühlswelt der Sechzger. Am zweiten Spieltag gegen Wacker Burghausen wurde der Giesinger Hexenkessel eingeweiht. – Foto: Tobias Hase / dpa

Am Samstag blickt ganz Fußball-Bayern nach Schweinfurt. Kurz vor dem Regionalliga-Start der Löwen werden Erinnerungen an das Schicksalsjahr 2017 wach.

Neun Jahre ist es her, da ging es für den TSV 1860 München in die Regionalliga Bayern. Der 4:1-Sieg über Memmingen am 13. Juli 2017 stellte einen „Ground Zero“ für die Weiß-Blauen dar. Im Jahr 2026 wiederholt sich die Geschichte. Auch wenn an der Grünwalder Straße 114 noch immer einige Fragen offen sind, bleiben die Parallelen zum Jahr 2017 allgegenwärtig. Ein Rückblick auf die erste Löwen-Saison in der Regionalliga Bayern: Wiedereröffnung des Grünwalder Stadions – erste Saisonniederlage von 1860 in Buchbach Auch wenn die Saison bereits eine Woche davor begann, zählt wohl in den Augen mancher 1860-Fans der 21. Juli 2017 als eigentlicher Startschuss der Regionalliga-Reise. Vor 12.500 Zuschauern feierte die Bierofka-Truppe um Sascha Mölders, Daniel Wein und Jan Mauersberger nach zwölf Jahren eine emotionale Rückkehr ins alterwürdige Grünwalder – restlos ausverkauft, selbstverständlich. Der 3:1-Sieg über Burghausen nach zwischenzeitlichem Rückstand passte perfekt.

Die Rückkehr ins Grünwalder Stadion war in der Saison 2017/18 freilich ein Bonus für die Gefühlswelt der Sechzger. Am zweiten Spieltag gegen Wacker Burghausen wurde der Giesinger Hexenkessel eingeweiht. – Foto: Tobias Hase / dpa

Die Wolke sieben der Sechzger blieb aber nicht lange am Himmel. Bereits fünf Tage danach setzte es gegen den Dorfklub aus Buchbach den ersten Paukenschlag der noch jungen Saison. Ein Eigentor vom damaligen Kapitän Felix Weber, der vor wenigen Tagen zurück zum TSV 1860 gekehrt ist, brachte den ersten Dämpfer der Saison. Die Löwen wurden in Buchbach wachgerüttelt und bekamen die Härte der Regionalliga Bayern zu spüren.

Derby-Niederlage gegen Bayern II, doch der Vorsprung von 1860 bleibt groß Die Wut über die erste Niederlage wurde für die kommenden Gegner zum Verhängnis. Bis in den Oktober hinein verloren die Giesinger kein einziges Spiel mehr und setzten sich an der Spitze fest. Doch der komfortable Neun-Punkte-Vorsprung auf Ingolstadt II währte nicht lange – der Herbst brachte eine düstere Front über Sechzig einher. Drei Niederlagen gab es im Schlussspurt des Jahres 2017. Neben Pleiten gegen die Reserve der Fuggerstädter und Wacker Burghausen sticht insbesondere die Niederlage im Münchner Stadtderby hervor. Mit 0:1 verloren die Löwen gegen die kleinen Bayern. Doch Sechzig blieb in der Liga weiter dran und überwinterte mit sieben Punkten Vorsprung auf dem Platz an der Sonne. „Löweninvasion“ in Nürnberg – rund 14.000 weiß-blaue 1860-Fans fiebern beim Auswärtsspiel mit Wie bereits in der Saison 2017/18 ist auch in diesem Jahr fest mit einer großen Unterstützung der Fans in ganz Bayern zu rechnen. Bei einigen Dorfklubs wird beim Anmarsch der Blauen früher oder später das Maximum erreicht sein. Wie gut, dass im Februar 2018 die Reserve des 1. FC Nürnberg das Spiel gegen Sechzig im Max-Morlock-Stadion austrug – mit knapp 50.000 Plätzen. Die Sechzger nahmen das dankend an und überrannten den „Glubb“. Geschätzte 14.000 Fans veranstalteten eine einzigartige „Löweninvasion“.

Insgesamt 17.689 Fans waren beim Auswärtsspiel in Nürnberg vor Ort. Den Großteil davon stellte der Arbeiterklub aus Giesing. – Foto: www.sachseninformer.de / FuPa

Dies beflügelte die Mannen von Bierofka so sehr, dass sie aus den nächsten zehn Regionalliga-Partien neunmal als Sieger vom Platz gingen und einmal ein Remis einsackten. Das Revanche-Duell gegen die kleinen Bayern Ende April kam folglich zum perfekten Zeitpunkt. Doch nichts war’s am Ende mit den Stadtderbys: Auch das zweite Duell gegen die Roten ging mit 1:3 verloren. Eine Woche darauf durfte Sechzig als Trost den verdienten Meistertitel auf dem Pipinsrieder Rasen feiern. „Happy End“ gegen Saarbrücken – folgt Kayabunar bei 1860 jetzt Bierofkas Spuren? Ende Mai fand die Löwen-Saison im „Grande Finale“ im Relegationsduell gegen den 1. FC Saarbrücken ihren Höhepunkt. Das Ende der Geschichte ist bekannt: 1860 München bezwang die Saarländer mit insgesamt 5:4 und nutzte den „Ground Zero“ für eine der denkwürdigsten Sechzig-Spielzeiten der Neuzeit.

Auswechselbank oder Balkon? Die Löwen blieben nach dem Sieg über Saarbrücken nicht mehr in ihrem gewohnten Gehege. – Foto: Angelika Warmuth / dpa