"Grottenschlechter Auftritt" – Umstrittenes Torwart-Tor im Halbfinale

Nach 21 Minuten brachte SG-Kapitän Leon Hermes seine Mannschaft in Führung, nachdem dieser selbst von Gäste-Torwart Francesco Lattanzi zu Fall gebracht worden war. In einem umkämpften Lokalduell blieb der Ausgang lange offen. Bödefeld/Henne-Rartal verpasste die Entscheidung, während der Landesligist seine Formschwäche von drei Niederlagen in Serie fortzusetzten drohte.

In der Nachspielzeit nahm der Wahnsinn dann seinen Lauf: In der 93. Minute bekam der amtierende Pokalsieger noch eine Chance per Ecke, sodass Schmallenbergs Torhüter Francesco Lattanzi keine andere Möglichkeit blieb, als im gegnerischen Strafraum mitzumischen. Und es kam wie es kommen musste. Der 32-Jährige drückte die Kugel tatsächlich über die Linie und rettete sein Team per Torwart-Tor in die Verlängerung.