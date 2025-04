Groteske Deggendorfer Personalnot: »Wird keine 0:x-Wertung geben«

Zwar ist der Abstieg - zumindest theoretisch - noch nicht besiegelt, dennoch gibt man sich bei der SpVgg GW Deggendorf spätestens seit dem letzten Wochenende keinen Illusionen mehr hin. Der Rückstand zu Tabellenplatz 16, der an der Teilnahme zur Abstiegsrelegation berechtigt, ist auf zehn Punkte angewachsen. Zu allem Überfluss pfeifen die Kicker von der Trat vor dem Heimspiel am Karsamstag (Anstoß 16 Uhr) personell sprichwörtlich aus dem allerletzten Loch.

"Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie wir es am Samstag hinbekommen sollen. Aber wir werden mit Hilfe der II. Mannschaft und der U19 ein Team stellen. Es wird keine 0:x-Wertung geben", betont Deggendorfs Sportkoordinator Andreas Schäfer. Neben den Langzeitausfällen Laurin Hübscher, Marlon Limmer und Roman Artemuk steht seit dieser Woche fest, dass für Kapitän Niklas Hauner die Saison aufgrund von Schambeinproblemen endgültig beendet ist. Spielertrainer Jure Matic ist aus privaten Gründen in seine kroatische Heimat gereist und wird die kommenden beiden Partien verpassen. Florian Garhammer weilt seit mehreren Wochen berufsbedingt im Ausland und wird erst Ende April wieder zur Verfügung stehen. Julius Reiner ist rotgesperrt und muss gegen Bad Kötzting letztmals aussetzen. Youngster Raphael Huber weilt im Urlaub. Bundespolizist Marlon Nicklas hat Dienst und wird höchstwahrscheinlich ebenfalls passen müssen.













Matthias Schäfer, der bereits gegen Kareth-Lappersdorf pausieren musste, plagt sich mit Knieproblemen herum. Das Urgestein der Grün-Weißen steht ebenso auf der Kippe wie Mawab Galo, der sich einen kleineren operativen Eingriff am Auge unterziehen musste. "Die Situation passt zu unserem Saisonverlauf", übt sich Schäfer in Galgenhumor. Grundsätzlich zieht der erfahrene Funktionär aber den Hut vor den Leistungen, die Sperl, Kett und Kameraden nach der Winterpause abgeliefert haben: "Kämpferisch war es in allen Spielen top. Trotz dünner Spielerdecke waren wir in allen sechs Partien mit den jeweiligen Gegnern immer auf Augenhöhe und haben große Moral bewiesen. Wir haben im Frühjahr auch erst ein Spiel verloren, aber gegen Bad Kötzting geht es einzig und allein darum, überhaupt antreten zu können."