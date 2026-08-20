Grotenburg im Pokal-Fieber

Die Grotenburg wird am Freitag an ihre gegenwärtige Kapazitätsgrenze geraten. – Foto: Ralph Görtz

Am Freitag, 21. August (18 Uhr) empfängt der Oberligist SC St. Tönis im Grotenburg-Stadion in Krefeld Eintracht Frankfurt zum Pokal-Erstrundenspiel, ein Spiel mit (für Krefeld) extremem Zuschaueraufkommen. Für Verantwortliche heißt das nicht zuletzt, Sicherheitspläne aus eher angestaubten Schubladen zu holen.

Lange hat Krefeld keinen Bundesligafußball mehr erlebt. Und auch dass ein Bundesligist zu Gast war, ist fast ein Vierteljahrhundert her. Als der KFC Uerdingen 2019 in der dritten Liga spielte und für den DFB-Pokal qualifiziert war, spielte er zwar gegen Borussia Dortmund (0:2), die Partie fand aber aufgrund der damals nicht bespielbaren Grotenburg in der Merkur-Spielarena in Düsseldorf statt. Das bislang letzte Mal, dass ein Bundesligist an der Berliner Allee gastierte, war 2001 das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den 1. FC Köln (4:6 nach Elfmeterschießen). Das letzte reguläre Bundesligaspiel absolvierte der KFC im Jahr 1996. Gast war am 11. Mai Borussia Mönchengladbach (0:2).

Das Spiel ist mit 10.893 Zuschauern restlos ausverkauft. Knapp 6000 Fans werden aus der Mainmetropole erwartet. Und das ist durchaus schwierig, denn die Eintracht-Fans gelten in der Szene als euphorisch, aber nicht eben unproblematisch.

Für die Polizei ist es wie immer in solchen Fällen ein Spagat zwischen dem Vermitteln eines Sicherheitsgefühls für die Bevölkerung und „einsatztaktischen Erwägungen“, darüber zu sprechen. „Die Polizei ist im Rahmen eines Sondereinsatzes mit starken Kräften vor Ort, um einen möglichst sicheren und reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Für die Einsatzbewältigung wird die Polizei Krefeld durch Kräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt. Konkrete Hinweise auf gruppendynamische Störungen liegen uns derzeit nicht vor“, heißt es.

Heißt übersetzt: Es gab im Vorfeld keine Streitereien zwischen Fangruppen in sozialen Medien und es gibt keine Erkenntnisse über Gruppen verfeindeter Fans ganz anderer Vereine, die anreisen wollen.

Für die Trennung der Fangruppen – die Polizei rechnet mit 6000 Anhängern aus Frankfurt, die anreisen – sei der Veranstalter zuständig. Polizeibeamte vor Ort seien aber jederzeit ansprechbar für Bürgerinnen und Bürger oder Fans. Wichtig für lokale Fußballfans, die das Spiel besuchen wollen: Durch das erwartet hohe Besucheraufkommen sei zu erwarten, dass die Parkflächen in der Umgebung schnell ausgelastet sind, zumal der Parkplatz an der Berliner Allee, also zwischen Grotenburg, Zoo und Violstraße, nicht für Fans zur Verfügung steht.

Dort werden Medienvertreterinnen und -vertreter sowie Inhaber von VIP-Tickets ebenso untergebracht, wie die Übertragungstechnik des Senders Sky, der das Spiel live überträgt. Darum rät die Polizei allen Fans aus Krefeld und St. Tönis, nach Möglichkeit nicht mit dem Auto, sondern mit Bus und Bahn oder sogar dem Fahrrad anzureisen oder das Auto zumindest in einiger Entfernung abzustellen und die letzten ein, zwei Kilometer dann per Bahn zurückzulegen.

Bei der Stadt stehen weniger Sicherheitsbedenken, als das sportliche Ereignis im Fokus. „Die Sportstadt Krefeld freut sich, dass die Grotenburg wieder Spielstätte einer DFB-Pokal-Begegnung sein wird und wünscht allen Fußballfans ein hoffentlich spannendes, faires und friedliches Fußballfest“, sagt Sportdezernent Markus Schön. „Sportliche Highlights wie der DFB-Pokal bringen Menschen zusammen und sind eine gute Gelegenheit, den Sportstandort Krefeld über die Stadtgrenzen hinaus sichtbar zu machen. Die Auswahl der Grotenburg als Spielort unterstreicht die positive Entwicklung des Stadions, das sich nach der Sanierung, als moderner und attraktiver Veranstaltungsort zeigen kann.“

Generell habe man mit der Sicherheit nur bedingt zu tun, das sei Sache des Veranstalters, des SC St. Tönis, und der Polizei. Die Grotenburg werde für das Spiel fit gemacht. So müssen nach Auflagen des DFB alle Markierungen für American Football – noch am Samstag spielten die Krefeld Ravens hier in der zweiten Liga gegen die Elmshorn Fighting Pirates – entfernt werden. Und auch die Kabinen werden für die beiden Teams umgestaltet.

Die Markierungsarbeiten seien dabei „eine übliche Kostenstelle, die durch den Wechsel Fußball / Football anfällt“, zusätzliche Kosten entstünden hier nicht. Das gelte im Kern grundsätzlich, lediglich Reinigungsarbeiten für die sonst nicht genutzten Tribünen fielen an. Veränderungen an den Kabinen seien nur vorübergehend. „Alle Änderungen werden nach dem Spiel wieder entfernt, somit entstehen keine Veränderungen für die hauptnutzenden Vereine“, heißt es.

Die für die Stadt entstehenden Kosten würden durch die Einnahmen durch das Spiel gedeckt, vom SC St. Tönis sei „eine angemessene Miete aufgerufen , die die Kosten für die Stadionnutzung decken soll“. Straßensperrungen im Umfeld beträfen vor allem die Violstraße. Ansonsten sollten Anwohnerinnen und Anwohner, vom Parkdruck abgesehen, keine allzu deutlichen Auswirkungen durch das Spiel spüren.

Nach Angaben des Vorstandes des SC St. Tönis fahren die Fanbusse aus Frankfurt direkt zum Sprödentalplatz. Dort sollen die Fans aussteigen und zu Fuß zum Stadion laufen. Die Polizei kündigte an, sie werde die Situation beobachten. Anwohnern der Tiergartenstraße wird empfohlen, Autos wenn möglich nicht auf der Straße, sondern auf dem Grundstück, am besten in der Garage zu parken.

INFO: Alle Infos zum großen DFB-Pokalspiel

Termin Die Pokal-Erstrundenbegegnung SC St. Tönis gegen Eintracht Frankfurt findet am Freitag, 21. August, in der Grotenburg statt. Spielbeginn ist um 18 Uhr.

Zuschaueraufkommen Die Partie ist mit 10.000 Besuchern restlos ausverkauft. Rund 6000 Fans aus Frankfurt erwartet die Polizei.

Tribünen Die Frankfurter Fans werden auf der Gegentribüne auf Sitzplätzen sowie im Gäste-Stehplatzbereich auf der Westtribüne (zur Violstraße) untergebracht.

Übertragung Der Bezahlsender Sky überträgt das Spiel in voller Länge live oder in der Pokalkonferenz.

