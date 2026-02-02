Großzügiges Sponsoring für die D2-Mannschaft des JFV Hünstetten

In Zeiten, in denen das Vereinsleben und der Jugendsport auf Unterstützung angewiesen sind, setzt André Luge von der DEVK Geschäftsstelle in Bad Camberg ein besonders positives Zeichen. Mit einem großzügigen Sponsoring hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass die D2-Mannschaft des JFV Hünstetten komplett neu ausgestattet werden konnte.

Komplette Ausstattung für die D2-Mannschaft

Dank der Unterstützung von André Luge dürfen sich die jungen Fußballer der D2 des JFV über eine einheitliche und hochwertige Ausstattung freuen. Das Sponsoring umfasst nicht nur neue Trikots, sondern auch praktische Trainingsanzüge, moderne Fußballrucksäcke und einheitliche Mützen für die gesamte Mannschaft und dem Trainer Team. Mit dieser Ausstattung sind die Nachwuchskicker bestens für die kommende Saisons gerüstet und präsentieren sich auch optisch als echtes Team.

Stolz und Dankbarkeit im Verein

Die Freude über die neue Ausstattung ist bei den Spielern, Trainern und Eltern groß. „Ein solches Engagement ist für unseren Verein enorm wichtig und motiviert die Kinder zusätzlich“, betont Giuseppe Monaco und Vincenzo Urso beide Trainer der D2 Mannschaft. Mit den neuen Trikots und Trainingsanzügen treten wir nicht nur einheitlich auf, sondern stärken auch das Gemeinschaftsgefühl.“