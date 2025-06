Großziethen top, Briesen deklassiert Admira, Dahlewitz, Teltow stark

– Foto: SG Großziethen

In der Landesklasse Ost hat der 28. Spieltag Klarheit über die Kräfteverhältnisse in allen Tabellenregionen gebracht. Während Meister SG Großziethen mit einem 5:0-Sieg seine Dominanz untermauerte, kämpften die Verfolger um Rang zwei mit teils eindrucksvollen Auftritten. Der Teltower FV 1913 setzte mit einem 7:0 bei Eintracht Königs Wusterhausen ein deutliches Ausrufezeichen, aber auch SG Schulzendorf 1931 und FV Blau-Weiß 90 Briesen feierten Heimerfolge.

Ein bärenstarker Heimauftritt bringt Germania Schöneiche II drei wichtige Zähler im Mittelfeld der Tabelle. Bereits in der 7. Minute traf Leonhard Schulze zur Führung, vier Minuten später erhöhte Antonio Schulze auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel legte Christian Heu in der 48. Minute das 3:0 nach, ehe Dennis Behrendt mit seinem Treffer in der 86. Minute den Schlusspunkt setzte. ---

Briesen präsentierte sich torhungrig. Kevin Schübler eröffnete die Partie früh mit dem 1:0 in der 8. Minute, ehe Nils Grothe nur zwei Minuten später den Ausgleich erzielte. Danach jedoch übernahm Briesen das Kommando: Jonas Noske traf in der 43. und 79. Minute doppelt, Schübler schnürte in der 58. Minute ebenfalls seinen Doppelpack. Lukas Marz machte mit einem späten Doppelschlag in der 82. und 89. Minute das halbe Dutzend voll. ---

Trotz des Führungstreffers von Yahya Ben Nasseur in der 34. Minute konnte Zossen nicht punkten. Sascha Witt glich nur sechs Minuten später aus. Nach der Pause übernahm Markendorf das Kommando: Bartosz Donigiewicz traf in der 48. und 58. Minute doppelt, Abdoulie Jadama sorgte mit dem 4:1 in der Nachspielzeit für die endgültige Entscheidung. ---

In einer hitzigen Partie mit drei Foulelfmetern setzte sich Bestensee überraschend in Wünsdorf durch. Gordon Schust brachte die Gäste in der 23. Minute vom Punkt in Führung. Jürgen Ivanenko glich in der 44. Minute aus, ehe Schust erneut per Elfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 2:1 traf. Jon Mollenhauer sorgte in der 65. Minute mit dem dritten Strafstoß des Spiels für den Ausgleich, doch John Janisch erzielte in der 82. Minute den umjubelten Siegtreffer für die Gäste. ---

Schulzendorf hielt mit einem klaren Heimerfolg den Anschluss an Platz zwei. Steven Ewaldt traf in der 20. und 69. Minute doppelt, Bennet Wengler setzte mit dem 3:0 in der 86. Minute den Schlusspunkt. Niederlehme hingegen bleibt tief im Tabellenkeller und konnte keine Überraschung liefern. ---

Der Teltower FV präsentierte sich stark und nutzte die Schwächen des Gegners aus. Fabian Hamberger eröffnete bereits in der 4. Minute, Joel Bahner erhöhte fünf Minuten später. Es folgten Tore von Johann Hobein (27.), Bahner (51., 70.), Silas Schelinski (58.) und Tim Friedrich (85.). Durch den Kantersieg bleibt Teltow auf Rang zwei. ---

Gegen bereits abgestiegene Müllroser feierte Dahlewitz einen Schützenfest-Erfolg. Manuel Mätzig (5., 50.) und Marcel Blume (34., 45.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Maximilian Pohl (72.), Lennart Reinhard (75.) und Mauricius Mang (82.) machten den klaren Sieg perfekt. ---