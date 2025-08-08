Großteil des Kaders bleibt zusammen: FF Geretsried will Vorjahrsniveau halten

Die Fußball-Freunde Geretsried vor der Saison 2025/26: (hi., v.li.) Marcel Ludsteck, Xaver Osmanczyk, Manuel Weilguni, Vladan Vujicic, Fabian Radosevic, Antonio Andrijevic, Georgios Stogiannidis, Midhat Selimovic, Niklas Keilwerth und Trainer Johann Latanskij, (vo., v.li.) Daniel Rudi, Timo Flörcke, Martin Cichy, Dimitrios Stogiannidis, Vladislav Gerdt, Lukas Stefani, Leon Baak, Salvatore Di Bono, Christoph Schuller, Stefan Gerdt, Stefan Fuchs, Dominik Bamann und Thomas Diener. – Foto: CGA

Großteil des Kaders bleibt zusammen: FF Geretsried will Vorjahresniveau halten

Es gibt wenig Veränderungen im Kader der FF Geretsried. Dincer Aydin hat seine Karriere beendet um sich mehr auf seine Familie zu konzentrieren.

Geretsried – Ganz unspektakulär lief die Sommerpause am Geretsrieder Krötenteich ab. „Im Großen und Ganzen hat sich fast nichts getan“, berichtet FF-Coach Johann Latanskij, der nun im dritten Jahr in Folge zu Saisonbeginn an der Seitenlinie stehen wird. Diese Konstanz im Team bewertet 36-Jährige als sehr positiv, wobei es im Einzelnen doch ein paar wenige Veränderungen gibt. Da wäre zum einen das Karriereende von Dincer Aydin, der sich nun auf die Familie konzentrieren möchte. Vom 1. FC Weidach wechselt Xaver Osmanczyk zu den Fußball-Freunden, ebenso wie Daniel Zielinski (vom ASC Geretsried) und Fabio Ratte (vom BCF Wolfratshausen). Die beiden letztgenannten Akteure bringen einige Erfahrung auch aus höheren Ligen mit, standen bisher aber verletzungs- (Ratte) beziehungsweise familiär-bedingt (Zielinski) nur sehr eingeschränkt zur Verfügung. Latanskij ist trotzdem sicher: „Das sind zwei Typen, die uns weiterbringen.“

„Für solche Spiele spielst du Fußball“: Freude über Derby Verbessern möchte der FF-Trainer in der neuen Saison die Konstanz seiner Mannschaft. Nur ungerne denkt er an die Negativserie im November vergangenen Jahres, als es vier Niederlagen am Stück bei 20 Gegentoren gab. Lieber ist ihm da die Erinnerung an den diesjährigen April, mit einer vier Spiele andauernden Siegesserie ohne Gegentor. Zum einen soll dafür noch mehr Fokus auf das Verteidigen gelegt werden, zum anderen brauche es eine Verbesserung der Resilienz: „Wir müssen mit Rückschlägen besser umgehen. Da müssen wir weiterkommen“, fordert Latanskij. Dass man im Pokal gegen Höhenrain (6:4 n.E.) und Pöcking (2:1) jeweils Rückstände drehte, stimmt ihn in der Hinsicht schon mal zuversichtlich.