Großteil bleibt erhalten

– Foto: Jan-Erik Eisenhuth

Beim TuSpo Guxhagen sind die Weichen für die Saison 2026/27 früh gestellt. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien mitteilte, haben zahlreiche Spieler der ersten Mannschaft um Kapitän Maximilian Unser ihre Zusage für die kommende Runde bereits gegeben.

Damit setzt der Verein vor allem auf Kontinuität und hält wichtige Stützen des aktuellen Kaders zusammen. Gerade für einen Klub wie Guxhagen, der nach eigenen Angaben für die neue Spielzeit weiter auf attraktiven Fußball setzen will, ist die frühzeitige Bindung zentraler Kräfte ein wichtiges Signal.