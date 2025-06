Da ist das Ding! SCG-Spieler bejubeln in Forchheim die Meisterschaft. – Foto: Sportfoto Zink / Daniel Marr

Großschwarzenlohe: Wird auch Bayernliga zum »mega Fest«? Aufgestiegen in die Bayernliga (3): Gehört der Landesliga-Meister in die Schublade der Außenseiter, die zu Kanonenfutter werden?

Es gibt einige Argumente, die gegen einen Klassenerhalt des SC Großschwarzenlohe sprechen. Als kleiner Dorfverein – der Ort in Mittelfranken selber hat 3.000 Einwohner, die übergeordnete Marktgemeinde Wendelstein insgesamt 16.000 Bürger - hat der Bayernliga-Neuling naturgemäß ein in vielerlei Hinsicht eingeschränktes Potenzial. Hinzu kommt die große und nahe liegende Konkurrenz im Süden des Ballungsraumes Nürnberg-Fürth-Erlangen – die Ligarivalen Kornburg, Stadeln und Neumarkt liegen nur wenige Kilometer entfernt. Und so ist es nur wenig verwunderlich, dass „Kanonenfutter“ das erste Schlagwort ist, wenn man an den SCG in der 5. Liga denkt.

All diese Unkenrufe kann Rainer Abraham aus genannten Gründen nachvollziehen. Für den Sportlichen Leiter selber ist die Bayernliga im ersten Moment etwas unfassbares. Eine Liga, von der man träumt, sie aber nie erreicht. Selbstredend, dass die Meisterschaft in der Landesliga Nordost, der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte, ein „mega Fest“ war. Ein ganzes Dorf war im Ausnahmezustand – und soll es auch bleiben, in positiver Hinsicht. Denn – und das ist das große "Aber" nach eingangs erwähnten Argumenten: „Das ganze Umfeld ist heiß auf die Bayernliga. Es werden Rückschläge kommen, aber wir werden nicht untergehen.“ Und sogleich führt der Manager Gründe aus, warum Großschwarzenlohe nicht dasselbe Schicksal wie anderen großen Außenseitern ereilen wird. Da ist zum einen natürlich der nachhaltige Erfolg in den vergangenen Jahren. Zweimal scheiterten die Mittelfranken knapp am Aufstieg, ehe es dann vor einigen Woche doch klappte. Und das nicht irgendwie, sondern mit Nachdruck. Platz 1 konnte letztlich souverän und absolut verdient eingetütet werden. „Sie haben konstant die vorhandene Qualität im Kader abgerufen“, urteilt Holger Denzler, Sportlicher Leiter von Forchheim. Beim Jahn machte der SCG drei Spiele vor Schluss alles klar.

Und hier da obligatorische Gemeinschaftsbild nach dem feststehenden Aufstieg. – Foto: Sportfoto Zink / Daniel Marr

Zum anderen ist die Truppe von Ex-Regionalliga-Spieler Florian Bauer, der zwar sporadisch selbst immer wieder zum Einsatz gekommen ist, sich aber mehr und mehr auf die Arbeit an der Linie konzentriert, kein zusammengewürfelter oder gar zusammengekaufter Haufen - ähnlich wie das Team hinter dem Team „Die Gemeinschaft ist über die vergangenen vier Jahre hinweg gewachsen. Der Weg, auf junge und lokale Talente zu setzen, die von erfahrenen Spielern begleitet werden, hat sich ausgezahlt.“ Es ist nicht nur ein sprichwörtliches Team, das für „Schwäadsala“ aufläuft. Genau diese Einheit ist Abraham zufolge das Geheim- bzw. Erfolgsrezept. Und auch das Alleinstellungsmerkmal in der dicht besiedelten Fußball-Region zwischen Nürnberg und Ansbach.