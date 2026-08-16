Großschwarzenlohe schlägt nach der Pause dreimal zu Der SV Wettelsheim hält gegen die U23 des SC Großschwarzenlohe eine Halbzeit lang gut dagegen, gerät nach dem Seitenwechsel aber nach zwei Standards auf die Verliererstraße. Benjamin Güttler trifft beim 3:0 der Gäste doppelt. von red · Heute, 17:24 Uhr · 0 Leser

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Der SV Wettelsheim hat gegen die U23 des SC Großschwarzenlohe eine 0:3-Niederlage hinnehmen müssen. Dabei spiegelte das Endergebnis den Verlauf der ersten Hälfte nur bedingt wider. Wettelsheim hatte durchaus seine Möglichkeiten, blieb jedoch ohne Treffer. Nach der Pause nutzten die Gäste vor allem zwei Eckbälle konsequent und entschieden die Begegnung innerhalb von 19 Minuten.

Die erste Gelegenheit gehörte den Hausherren. Nach sechs Minuten brachte Simon Renner den Ball in den Strafraum, doch Tim Ruppert platzierte seinen Abschluss nicht genau genug. Noch näher an die Führung kam der SVW wenig später: Einen Freistoß von Max Stoll auf den langen Pfosten verpasste Florian Bunz knapp, anschließend sprang der Ball an die Latte. Auch Großschwarzenlohe wurde danach gefährlich. Noah Mengi scheiterte an Marlon Roth, der mit dem Fuß abwehrte. Wenig später versuchte es Christoph Stahl aus rund 35 Metern, doch erneut war Roth zur Stelle und lenkte den Ball zur Ecke. In der Folge spielte sich das Geschehen überwiegend zwischen den Strafräumen ab. Erst in der 36. Minute sorgte Ruppert mit einem Distanzschuss wieder für Gefahr, zielte allerdings genau auf Nicolas Schrenk. Kurz vor der Pause parierte Roth zudem einen Versuch von Maximilian Beierle im Nachfassen. Torlos ging es in die Kabinen.

Güttler bestraft Wettelsheim nach zwei Ecken Auch nach dem Seitenwechsel setzte Wettelsheim zunächst Akzente. Julian Dürnberger probierte es direkt von der Mittellinie, verfehlte das Tor jedoch. Eine Minute später kombinierte er sich mit Florian Löw per Doppelpass nach vorne, kam am Ende aber nicht mehr entscheidend an den Ball. Dann änderte sich das Spiel innerhalb weniger Minuten. Nach einer Ecke stand Benjamin Güttler in der 49. Minute frei und köpfte zum 1:0 für Großschwarzenlohe ein. Nur acht Minuten später bot sich beinahe das gleiche Bild: Wieder brachte ein Eckball die Wettelsheimer Defensive in Schwierigkeiten, wieder war Güttler zur Stelle. Am langen Pfosten schob er zum 2:0 ein.