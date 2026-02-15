Großrudestedt kommt furios aus der Winterpause

Starker Auftritt des SV 1916 Großrudestedt – am Ende steht ein, auch in der Höhe verdienter 5:0-Erfolg gegen Großengottern und damit der vierte Sieg in Serie! 💪⚽

Rodderscht startet konzentriert und geht durch Clemens, der sich stark im Eins-gegen-Eins durchsetzt, mit 1:0 in Führung. Kurz darauf erhöht Lende, welcher flach eiskalt vollendet. Großengottern kommt nach dem Rückstand zu zwei, drei guten Chancen, doch Kevin hält einen gefährlichen Freistoß überragend. Mit 2:0 geht’s verdient in die Pause – ein weiterer Treffer wurde uns wegen Abseits aberkannt.

Nach dem Seitenwechsel bleiben wir diszipliniert und spielfreudig. Das 3:0 erzielt Mo nach schönem Kombinationsspiel durch die Mitte – trocken ins lange Eck. Beim 4:0 trifft erst Clemens den Pfosten, setzt nach und schiebt ein. Den Schlusspunkt setzt Lotzi, der nach Ballgewinn den Torwart umkurvt und cool zum 5:0 einschiebt.