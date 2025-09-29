Großrosseln siegt im Topspiel und bleibt ungeschlagen

Mit dem SC Großrosseln ist bislang nur ein Team in der Landesliga Süd ungeschlagen. Diesen Nimbus wahrte die Elf von Trainer Tim Latz auch im Topspiel gegen die Reserve des Saarlandligisten SVG Quierschied. Am Ende hatte die Mannschaft aus dem Warndt mit 4:3 die Nase vorn.

Die Gäste aus der Warndtmetropole übernahmen gleich die Initiative und gingen nach acht Minuten durch Zabi in Führung. Auch in den Folgeminuten war der Gast am Drücker und kam zu zwei weiteren Toren, die jedoch wegen Abseits nicht anerkannt wurden. In der 22. Minute war dann Quierschied mit seinem ersten guten Angriff gleich erfolgreich. Weyland besorgte den Ausgleich für die „Wambe“. Danach entwickelte sich ein gutes Landesligaspiel mit Chancen auf beiden Seiten. Tore fielen allerdings keine mehr, so dass es mit dem 1:1 in die Kabinen ging.

Aus der kam der Gast mit viel Schwung und Torgefahr: So war es De Giorgio, der bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff die Gäste erneut in Führung brachte. Nach einer knappen Stunde konnte Niegemann mit dem 3:1 die Gäste-Führung ausbauen. Damit nicht genug: Großrosseln spielte in den Folgeminuten wie aus einem Guss und legte durch Zabi in der 66. Minute den vierten Treffer nach. „Wir haben das bis dahin klasse gemacht. Allerdings müssen wir uns den Schuh anziehen, dass wir das Ding nicht durchgezogen haben“, meinte Alessandro Tasca, Mittelfeldspieler der Warndt-Elf.