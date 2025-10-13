Großrooseln hatte allen Grund zum jubeln nach dem klaren 3:0-Sieg im Spitzenspiel – Foto: Armin Schwambach/Sport News S&

Großrosseln im Spitzenspiel klar obenauf Landesliga Süd: SC Friedrichsthal – SC Großrosseln 0:3 (0:1)

Personell aus dem letzten Loch pfeifend, stand Friedrichsthal, das auf insgesamt zehn Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft verzichten musste, gegen einen sehr stark spielenden SCG auf verlorenem Posten. „Wir konnten uns die letzten Wochen noch so durchmogeln, aber gegen eine solch starke Mannschaft wie Großrosseln hast du dann letztlich keine Chance“, meinte Thorsten Rau, der Vorsitzende des Gastgebers nach dem Spiel. Von Beginn an spielte eigentlich nur die Mannschaft von Trainer Tim Latz. Der hatte sein Team gut eingestellt, Großrosseln stand im Mittelfeld sicher, lief auch schon vorne an und unterband die zaghaften Versuche der Heimelf zu Spielanteilen zu kommen. Im Angriff stand Friedrichsthals Routinier Michael Graul, der sich bei Friedrichsthaler Ballbesitz einer Doppelbewachung „erfreute“, allein auf weiter Flur.

In der 24. Minute war es Zakaria, der den Ball nach einem Angriff über die rechte Seite platziert ins linke Eck schoss. Die Führung zu diesem Zeitpunkt war hochverdient. Auch bis zum Halbzeitpfiff blieb der Gast am Drücker und behielt die Spielkontrolle. Nach der Pause wurde das Spiel ein wenig offener und verlagerte sich mehr ins Mittelfeld, wo es zum zu vermehrten Zweikämpfen kam. Schiedsrichter Fabian Nimsgern hatte jedoch die Partie größtenteils gut im Griff, auch weil sich die Akteure fast immer an die Spielregeln hielten.