Großrosseln auf dem Weg zur Meisterschaft Landesliga Süd: Auch in Emmersweiler hatte der SCG den längeren Atem von Roland Quinten · Heute, 13:32 Uhr · 0 Leser

Aaron Wollscheid (SC Großrosseln) zog sich einen Kreuzbandriss zu – Foto: Patrick Thiery

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SV Emmersweiler - SC Großrosseln 1:2 (1:1). In einem sehr intensiven Spiel, hatte der Gastgeber die ersten 20 Minuten das Momentum auf seiner Seite. Folgerichtig ging der Aufsteiger, der nach wie vor eine riesige Runde spielt, durch ein Tor von Jordan Peifer in Führung. Die war durchaus verdient, da vom SCG bis dato nicht viel gekommen war. Das sollte sich nach dem Rückstand schnell ändern. Der Tabellenführer, dessen Saisonziel der Aufstieg in die Verbandsliga Süd-West ist, fand nun auch das Gaspedal. Bereits sechs Minuten nach der Führung, passte Anthony Bretterbauer auf den freistehenden Alessandro Tasca, der sich ein Herz fasste und die Kugel mit Schmackes volley genau in den rechten Winkel zimmerte. Das war ein absolutes Traumtor des 25-Jährigen, der sich in den letzten Wochen zum Stammspieler entwickelte.

Im weiteren Spielverlauf kamen beide Teams noch zu Gelegenheiten, doch Tore bis zur Pause fielen keine mehr. Der Tabellenführer kam besser aus der Kabine, hatte durch Vassilios Tsiontsis eine Großchance, die jedoch verpuffte. In der 71. Minute war es dann soweit. Nach einer Tsiontsis-Flanke, flog Mohamed Zabi in Höhe Elfmeterpunkt in den Ball und die Kugel schlug im Tor oben links ein. 2:1 für die Gäste. Wenig später fast das 3:1 für den Gast, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits.