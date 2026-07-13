Großprojekt: Der 1. SC Feucht startet mit runderneuertem Gesicht Runderneuerter 1. SC Feucht blickt auf holprige, aber starke Vorbereitung +++ Schwabach und Forchheim als Ulhaas-Favoriten +++ Saisonziel: Bessere Platzierung als im Vorjahr von Marco Baumgartner · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Julian Rauch (am Ball) und der 1. SC Feucht stehen nach einem großen Umbruch vor einer anspruchsvollen Spielzeit in der Landesliga Nordost. – Foto: Dominik Geiswinkler

Hinter dem 1. SC Feucht liegen extrem turbulente Wochen auf dem Transfermarkt. Sage und schreibe 16 Neuzugänge vermeldeten die Feuchter für die neue Spielzeit in der Landesliga Nordost. Unter den Neuen finden sich klangvolle Namen wie Arda Bozkurt (FSV Erlangen-Bruck), Blagovest Chaushev (Vatan Spor Nürnberg), Marcel Sonnleithner (ASV Fürth), Tim Müller (SpVgg Ansbach), Elijah Kempe (FC Ezelsdorf), Marcel Fürsattel (SV Gutenstetten-Steinachgrund) sowie Nils Henke (SV Lauterhofen).

Gleich einen Viererpack an Verstärkungen angelte sich der SC vom TSV 1860 Weißenburg mit Anoirdin Amidou, Kamalou Tchagouni, Dragan Lazarevic und Niklas Schmied. Ein ebensolches Quartett wechselte vom ASV Neumarkt an den Waldsee: Simon Lang, Emanuel Brandl, Leandro D'Arrigo und Dan Palamarciuc schließen sich den Feuchtern an.

Dem gegenüber steht eine ebenso lange Streichliste mit 13 Abgängen, darunter Dominik Boldogh (DJK Ammerthal), Darko Lukic (TSV Nürnberg-Buch), Roman Amirpoor, Louis Hilbert (beide TSV Behringersdorf), Arnes Faljic, Mike Grimm, Joel Teukam Noumessi (alle FSV Erlangen-Bruck), Ajdin Aliskovic (SC Germania Nürnberg), Louis Hilbert (TSV Behringersdorf), Ioannis Karasavvas (TSV Johannis 83) und Nico Schlund (TSV Windsbach), während Cedric Drewanz und Florian Dietz pausieren und Valentin Feldmeier mit unbekanntem Ziel ging. Zusätzlich korrigierte der Verein das Aufgebot kurz vor dem Start noch einmal: Alban Rexhepi, Bajram Fazliji und der eigentlich als Zugang gelistete Amir Bekjiri verließen den Klub bereits wieder. Coach Christian Ulhaas zeigt sich dennoch erleichtert, dass nun Ruhe einkehrt: „Unser finaler Kader steht nun seit rund zwei Wochen fest. Das war für uns ein wichtiger Schritt, um in der Vorbereitung mit der endgültigen Mannschaft arbeiten zu können. Die Integration der Neuzugänge ist aus unserer Sicht sehr gut gelungen.“

Holpriger Start, steile Entwicklungskurve Dass bei so vielen neuen Gesichtern die Rädchen nicht sofort ineinandergreifen, versteht sich im Amateurfußball von selbst. Das Trainerduo zog dennoch ein positives Fazit aus den harten Trainingswochen. Zwar sei zu Beginn deutlich zu erkennen gewesen, dass sich die Mannschaft erst finden musste, weshalb die ersten Testspiele in Spielweise und Ergebnissen noch etwas durchwachsen und holprig waren, doch mit jeder Woche ging es bergauf. „Die Ergebnisse waren zuletzt sicherlich erfreulich, wichtiger war für uns aber, dass wir unsere Inhalte immer besser auf den Platz bringen und als Mannschaft Schritt für Schritt zusammenwachsen“, bilanziert Ulhaas. Taktisch will der SC flexibler werden, sowohl mit als auch gegen den Ball, und dabei auf dem Fundament der vergangenen Saison aufbauen.

Insgesamt 16 Neuzugänge konnte der 1. SC Feucht verbuchen. – Foto: Daniel Schmid