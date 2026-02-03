Großobringen verstärkt sich zur Winterpause doppelt

Angreifer Maximilian Lietz wechselte vom Weimarer SV nach Großobringen. In der Hinrunde stand er dort nicht zur Verfügung. Seine Qualitäten stellte der Offensivspieler zuvor unter anderem in der Kreisliga beim WSV (Vorsaison), in Exleben und bei der SV Am Ettersberg unter Beweis. Zudem sammelte Lietz Erfahrung in der Kreisoberliga beim Schöndorfer SV. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er im Nachwuchs des SC 1903 Weimar.

Ebenfalls neu im Kader ist Alexander Sokolov, der sich zur Winterpause den Grün-Weißen anschloss. Der 29-jährige Mittelfeldspieler bringt Tempo und Laufstärke mit. In seiner bisherigen Laufbahn war er unter anderem für den FSV Grün-Weiß Blankenhain, die SV Am Ettersberg, den ESV Herrengosserstedt sowie den TSV Kromsdorf (Nachwuchs) aktiv und kam dabei sowohl in der Kreisoberliga als auch in der Landesklasse zum Einsatz. Bereits vor dem Wechsel trainierte Sokolov regelmäßig mit der Mannschaft und absolvierte erste Einsätze in der Halle.