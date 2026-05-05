Großmehring verteidigt die Führung – Schlagdistanz bleibt bestehen

Neun-Tore-Spektakel in Karlshuld und Heimsiege im Aufstiegskampf
Der 21. Spieltag der Kreisklasse 2 startete bereits am Samstag mit zwei richtungsweisenden Partien. Während der TSV Jetzendorf II zu Hause souverän gegen die SpVgg Langenbruck punktete, erlebten die Zuschauer beim SV Karlshuld ein wahres Torfestival: In einer wechselhaften Partie entführte der FC Tegernbach am Ende knapp alle drei Zähler. Am Sonntag untermauerte der TSV 1921 Großmehring seine Ambitionen auf den direkten Aufstieg und behielt gegen den SV Ilmmünster die Oberhand, was die Tabellenführung festigte. Zeitgleich musste sich der SV Oberstimm beim SV Ingolstadt-Haunwöhr geschlagen geben, die damit wichtige Punkte im Überlebenskampf sammelten. Im Verfolgerduell teilten sich der FC Geisenfeld und der ST Scheyern die Punkte, was den Kampf um die Relegationsplätze weiter befeuert.
Wahnsinn in Karlshuld: Wer behält hier die Nerven?!
In den weiteren Begegnungen vom Sonntag setzten sich die Gäste des TSV Pförring knapp beim FC Wackerstein-Dünzing durch und schöpften neue Hoffnung im Tabellenkeller. Den Spieltag rundete der TSV Rohrbach II mit einem deutlichen Heimerfolg gegen den FSV Pfaffenhofen/Ilm II ab. Bei nur noch fünf ausstehenden Partien und 15 zu vergebenden Punkten ist das Rennen an beiden Enden der Tabelle mathematisch noch völlig offen. Großmehring (46 Punkte) und Geisenfeld (45) machen den direkten Aufstieg wohl unter sich aus, da der ST Scheyern bereits neun Punkte Rückstand auf Rang zwei hat.
Rettung in Sicht oder der bittere Gang nach unten?
Am Tabellenende wird es dramatisch: Der FC Wackerstein-Dünzing (13 Punkte) trägt aktuell die rote Laterne, hat aber nur einen Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz von Pförring (14). Auch für Ingolstadt-Haunwöhr (19) und Rohrbach II (22) ist der Klassenerhalt noch ein hartes Stück Arbeit, wobei Rohrbach durch den Sieg den Anschluss an das rettende Ufer der SpVgg Langenbruck (26) verkürzen konnte.
So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Ingolstadt-Haunwöhr – SV Oberstimm
Haunwöhr überrascht den Favoriten
Der Abstiegskandidat aus Haunwöhr zeigte gegen die favorisierten Gäste eine konzentrierte Leistung. Matthias Ottbrachte die Hausherren in der 20. Minute in Führung, kurz darauf erhöhte Felix Maier auf 2:0. Zwar konnte Jonas Weidinger in der 35. Minute den Anschlusstreffer für Oberstimm erzielen, doch im zweiten Durchgang stellte Tom Geromin in der 65. Minute den alten Abstand wieder her. Der SV Ingolstadt-Haunwöhr verharrt zwar auf dem zwölften Rang, sammelt aber wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Der SV Oberstimm bleibt trotz der Niederlage auf dem vierten Tabellenplatz.
So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TSV 1921 Großmehring – SV Ilmmünster
Spitzenreiter gibt sich keine Blöße
Der Tabellenführer aus Großmehring bleibt weiterhin das Maß der Dinge in der Kreisklasse 2. Bereits in der 2. Minute sorgte Sebastian Halbich für einen Start nach Maß. Ilmmünster bewies jedoch Moral und kam durch Philipp Kahlerin der 13. Minute zum schnellen Ausgleich. Das Spiel blieb lange offen, bis Benedikt Neubauer in der 64. Minute den Siegtreffer für den Favoriten markierte. Der TSV 1921 Großmehring festigt damit die Tabellenführung, während der SV Ilmmünster auf den sechsten Platz abrutscht.
So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FC Geisenfeld – ST Scheyern
Punkteteilung im Verfolgerduell
In einer intensiven Partie auf Augenhöhe sahen die Zuschauer ein schnelles Unentschieden. Lukas Kellermann brachte die Hausherren bereits in der 2. Minute in Führung, doch der Jubel währte nicht lange: Johannes Littel besorgte in der 8. Minute den Ausgleich für Scheyern. In der 44. Minute vergab Geisenfeld die große Chance zur erneuten Führung, als ein Foulelfmeter vergeben wurde. Da im zweiten Durchgang keine weiteren Treffer fielen, blieb es beim Remis. Der FC Geisenfeld bleibt Tabellenzweiter, während der ST Scheyern seinen dritten Platz verteidigt.
Sa., 02.05.2026, 15:15 Uhr
SV Karlshuld – FC Tegernbach
Neun-Tore-Spektakel mit glücklicherem Ende für Tegernbach
Die Zuschauer in Karlshuld erlebten eine torreiche Partie, in der die Führung mehrfach wechselte. Den Anfang machte Florian Tarnick bereits in der 9. Minute für die Gastgeber. Die Antwort der Gäste folgte prompt durch Maximilian Huber, der in der 14. Minute einen Foulelfmeter verwandelte. Karlshuld ging durch Alex Libeg erneut in Front, doch Maximilian Huber glich noch vor der Pause zum 2:2 aus. Im zweiten Durchgang zogen die Gäste durch Treffer von Christoph Ratberger, Leon Grauvogl und erneut Maximilian Huber auf 2:5 davon. In einer dramatischen Nachspielzeit verkürzten Lorenz Knöferl und erneut Florian Tarnick zwar noch auf 4:5, doch die Aufholjagd kam zu spät. Der FC Tegernbach klettert durch den Erfolg auf den fünften Platz, Karlshuld bleibt auf Rang neun.
So., 03.05.2026, 16:15 Uhr
TSV Rohrbach II – FSV Pfaffenhofen/Ilm II
Hausherren siegen ohne Namensnennung
Die Reserve des TSV Rohrbach konnte sich in diesem Duell deutlich durchsetzen und die drei Punkte zu Hause behalten. Trotz des klaren Ergebnisses gibt es keine Details zu den Akteuren auf dem Spielberichtsbogen. Leider wurden vom Verein keine Daten auf Fupa eingetragen. Durch den Erfolg bleibt der TSV Rohrbach II auf dem elften Rang, während die Reserve des FSV Pfaffenhofen weiterhin den achten Tabellenplatz belegt.
Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Jetzendorf II – SpVgg Langenbruck
Jetzendorfer Reserve dreht das Spiel nach der Pause
In einer umkämpften Begegnung sicherte sich die Heimelf wichtige Zähler im Tabellenmittelfeld. Zunächst gingen jedoch die Gäste in Führung, als Andreas Thiel in der 31. Minute den Ball im Netz unterbrachte. Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren entschlossener aus der Kabine: Kilian Hofmann sorgte in der 50. Minute für den Ausgleich. Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit drehte der TSV die Partie komplett, als Simon Endres in der 71. Minute zur Führung traf. Kurz vor dem Ende machte Matthias Höchtl in der 87. Minute alles klar. Der TSV Jetzendorf II verbleibt durch den Sieg auf dem siebten Tabellenplatz, während die SpVgg Langenbruck weiterhin Rang zehn belegt.
So., 03.05.2026, 14:00 Uhr FC Wackerstein-Dünzing – TSV PförringPförring entführt drei Punkte im Kellerduell
Im Duell der Tabellennachbarn im Tabellenkeller schenkten sich beide Mannschaften nichts. Für die Gäste traf Kay Baitz
in der 53. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich, ehe derselbe Spieler in der 73. Minute einen Foulelfmeter
zum Endstand verwandelte. Da vom Verein für den FC Wackerstein-Dünzing keine weiteren Torschützen hinterlegt wurden, bleibt die Torfolge unvollständig. Der TSV Pförring bleibt trotz des Sieges auf dem 13. Platz, verkürzt aber den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze. Wackerstein-Dünzing rutscht durch die Niederlage auf das Tabellenende ab.
Vorschau auf den 22. Spieltag
Am kommenden Wochenende wird es am Samstag in Pfaffenhofen wieder ernst, wenn die Zweitvertretung des FSV den TSV Jetzendorf II empfängt. Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen des Aufstiegskampfes: Der Spitzenreiter aus Großmehring muss beim TSV Pförring bestehen, während der Verfolger aus Geisenfeld beim SV Oberstimm gastiert. Zudem hofft Ingolstadt-Haunwöhr in Ilmmünster auf weitere Punkte für das Wunder Klassenerhalt.
Wird der TSV 1921 Großmehring seinen Vorsprung weiter ausbauen können oder schlägt der FC Geisenfeldim Fernduell zurück?