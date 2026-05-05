Großmehring verteidigt die Führung – Schlagdistanz bleibt bestehen Spannung an der Spitze – Zittern im Tabellenkeller von Helmut Kampa · Heute, 14:29 Uhr · 0 Leser

– Foto: Roland Geier

Neun-Tore-Spektakel in Karlshuld und Heimsiege im Aufstiegskampf Der 21. Spieltag der Kreisklasse 2 startete bereits am Samstag mit zwei richtungsweisenden Partien. Während der TSV Jetzendorf II zu Hause souverän gegen die SpVgg Langenbruck punktete, erlebten die Zuschauer beim SV Karlshuld ein wahres Torfestival: In einer wechselhaften Partie entführte der FC Tegernbach am Ende knapp alle drei Zähler. Am Sonntag untermauerte der TSV 1921 Großmehring seine Ambitionen auf den direkten Aufstieg und behielt gegen den SV Ilmmünster die Oberhand, was die Tabellenführung festigte. Zeitgleich musste sich der SV Oberstimm beim SV Ingolstadt-Haunwöhr geschlagen geben, die damit wichtige Punkte im Überlebenskampf sammelten. Im Verfolgerduell teilten sich der FC Geisenfeld und der ST Scheyern die Punkte, was den Kampf um die Relegationsplätze weiter befeuert. Wahnsinn in Karlshuld: Wer behält hier die Nerven?! In den weiteren Begegnungen vom Sonntag setzten sich die Gäste des TSV Pförring knapp beim FC Wackerstein-Dünzing durch und schöpften neue Hoffnung im Tabellenkeller. Den Spieltag rundete der TSV Rohrbach II mit einem deutlichen Heimerfolg gegen den FSV Pfaffenhofen/Ilm II ab. Bei nur noch fünf ausstehenden Partien und 15 zu vergebenden Punkten ist das Rennen an beiden Enden der Tabelle mathematisch noch völlig offen. Großmehring (46 Punkte) und Geisenfeld (45) machen den direkten Aufstieg wohl unter sich aus, da der ST Scheyern bereits neun Punkte Rückstand auf Rang zwei hat. Rettung in Sicht oder der bittere Gang nach unten? Am Tabellenende wird es dramatisch: Der FC Wackerstein-Dünzing (13 Punkte) trägt aktuell die rote Laterne, hat aber nur einen Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz von Pförring (14). Auch für Ingolstadt-Haunwöhr (19) und Rohrbach II (22) ist der Klassenerhalt noch ein hartes Stück Arbeit, wobei Rohrbach durch den Sieg den Anschluss an das rettende Ufer der SpVgg Langenbruck (26) verkürzen konnte.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SV Ingolstadt-Haunwöhr SV Haunwöhr SV Oberstimm SV Oberstimm 3 1 Abpfiff SV Ingolstadt-Haunwöhr – SV Oberstimm

Haunwöhr überrascht den Favoriten

Der Abstiegskandidat aus Haunwöhr zeigte gegen die favorisierten Gäste eine konzentrierte Leistung. Matthias Ottbrachte die Hausherren in der 20. Minute in Führung, kurz darauf erhöhte Felix Maier auf 2:0. Zwar konnte Jonas Weidinger in der 35. Minute den Anschlusstreffer für Oberstimm erzielen, doch im zweiten Durchgang stellte Tom Geromin in der 65. Minute den alten Abstand wieder her. Der SV Ingolstadt-Haunwöhr verharrt zwar auf dem zwölften Rang, sammelt aber wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Der SV Oberstimm bleibt trotz der Niederlage auf dem vierten Tabellenplatz.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr TSV 1921 Großmehring Großmehring SV Ilmmünster SV Ilmmünste 2 1 Abpfiff TSV 1921 Großmehring – SV Ilmmünster

Spitzenreiter gibt sich keine Blöße

Der Tabellenführer aus Großmehring bleibt weiterhin das Maß der Dinge in der Kreisklasse 2. Bereits in der 2. Minute sorgte Sebastian Halbich für einen Start nach Maß. Ilmmünster bewies jedoch Moral und kam durch Philipp Kahlerin der 13. Minute zum schnellen Ausgleich. Das Spiel blieb lange offen, bis Benedikt Neubauer in der 64. Minute den Siegtreffer für den Favoriten markierte. Der TSV 1921 Großmehring festigt damit die Tabellenführung, während der SV Ilmmünster auf den sechsten Platz abrutscht.