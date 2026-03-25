Großmehring siegt auswärts – Karlshuld bleibt torlos

Im Duell der Kreisliga behielt der TSV 1921 Großmehring beim SV Karlshuld mit 2:0 die Oberhand. 180 Zuschauer sahen eine Partie, in der die Gäste nach einer torlosen ersten Halbzeit ihre Chancen nutzten.

Die Begegnung begann ausgeglichen, beide Mannschaften versuchten über sichere Defensivreihen ins Spiel zu finden. Während Karlshuld vor allem über die Außenbahnen versuchte, Druck aufzubauen, hielt Großmehring kompakt dagegen.

In der zweiten Halbzeit gelang den Gästen die Führung durch Johannes Brunnhuber in der 60. Minute. Zehn Minuten später erhöhte Sebastian Eisenberger auf 2:0 und sicherte den Großmehringern den Auswärtserfolg.