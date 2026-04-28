Großmehring nimmt drei Punkte aus Haunwöhr mit

– Foto: Jürgen Meyer

Dramatik pur am 20. Spieltag der Kreisklasse 2

Spannung im Aufstiegsrennen

Der 20. Spieltag brachte jede Menge Spannung und einige überraschende Wendungen. FSV Pfaffenhofen/Ilm II eröffnete den Spieltag mit einem 1:1 gegen den SV Karlshuld. Moritz Murr brachte die Hausherren in der 67. Minute in Führung, doch Justin Kraus glich nur sechs Minuten später per Foulelfmeter aus. Ein wichtiger Punkt für beide Teams, die sich im sicheren Mittelfeld bewegen.

Am Samstag setzte sich der FC Geisenfeld beim FC Tegernbach souverän durch. Jonas Lehmair eröffnete den Torreigen in der 24. Minute, bevor Lukas und Kilian Kellermann in der zweiten Halbzeit nachlegten. Damit bleibt Geisenfeld an der Tabellenspitze und wahrt seinen Vorsprung auf Großmehring.

Abstiegskampf bleibt eng

Der Sonntag bot Nervenkrieg pur. SV Ilmmünster und FC Wackerstein-Dünzing trennten sich torlos, die Gäste warten damit weiter dringend auf Punkte im Abstiegskampf. In Oberstimm entschied ein früher Treffer von Alexander Neukäufer das Spiel zugunsten des ST Scheyern. In einer hektischen Schlussphase sahen Serdar Alishev (87.) und Arthur Reimer (94.) jeweils Gelb-Rot, was die Spannung zusätzlich anheizte.

Wichtige Auswärtspunkte sammelte der TSV 1921 Großmehring mit einem 2:0 bei SV Ingolstadt-Haunwöhr. Benedikt Huber traf früh, ehe ein Eigentor von Christian Redl in der 83. Minute die Entscheidung brachte. Im Tabellenkeller feierte TSV Jetzendorf II einen knappen 2:1-Erfolg in Pförring. Simon Endres und Fabian Meier legten vor, Tobias Kreyenhop verkürzte noch vor der Pause, doch der Ausgleich blieb aus.

Den Abschluss lieferte ein 1:1 zwischen SpVgg Langenbruck und TSV Rohrbach II. Andreas Thiel brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung, Redon Rushiti egalisierte spät in der 84. Minute.