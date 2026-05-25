Großmehring kurz vor dem Titel - Geisenfeld bleibt dran

Im umkämpften Duell im gesicherten Mittelfeld trennten sich der SV Karlshuld und der SV Oberstimm mit einem torlosen 0:0-Unentschieden. Vor 160 Zuschauern neutralisierten sich beide Mannschaften über die gesamte Spielzeit hinweg weitgehend, sodass hochkarätige Torchancen Mangelware blieben. Die Hausherren sicherten sich durch diesen Punktgewinn einen wichtigen Zähler für das Selbstvertrauen, während Oberstimm trotz des Remis den dritten Tabellenplatz erfolgreich verteidigte.

In einer an Dramatik kaum zu überbietenden Partie im Kampf um den Klassenerhalt feierte der SV Ilmmünster einen eminent wichtigen 3:2-Auswärtssieg beim TSV Pförring. Vor 50 Zuschauern brachte Julian Çatik die Gäste in der 20. Minute in Führung, ehe Simon Böck in der 40. Minute per Foulelfmeter für den Ausgleich sorgte. Nur vier Minuten nach dem Seitenwechsel stellte Julian Çatik per Foulelfmeter den alten Abstand wieder her. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Ilmmünsters Johannes Sackl (61.) vergab Pförrings Simon Böck zunächst die große Chance vom Punkt (62.), ehe ihm in der 81. Minute doch der viel umjubelte Ausgleichstreffer zum 2:2 gelang. Die Freude währte jedoch nur kurz: Praktisch im Gegenzug besorgte Matthias Preitschopf in der 83. Minute in Unterzahl den 3:2-Endstand für die Gäste, die sich dadurch auf den siebten Tabellenplatz vorschieben, während Pförring auf dem letzten Rang verbleibt.

In einer packenden Begegnung im Tabellenmittelfeld feierte die SpVgg Langenbruck einen hart umkämpften 3:2-Heimsieg gegen den SV Ingolstadt-Haunwöhr. Vor 100 Zuschauern erwischten die Hausherren einen Blitzstart und gingen bereits in der 2. Minute durch Jonas Bäuml in Führung, die Maximilian Igla nur zwei Zeigerumdrehungen später wieder ausglich. Kurz vor der Pause drehte Julius Walter die Partie in der 41. Minute per Foulelfmeter zugunsten der Gäste. Im zweiten Durchgang schlug Langenbruck jedoch zurück: Erst traf Fabian Gärtner in der 76. Minute zum Ausgleich, ehe Michael Niedermeir in der 86. Minute per Foulelfmeter den 3:2-Siegtreffer markierte. Die Gastgeber klettern durch diesen Erfolg auf den neunten Tabellenplatz vor, während Ingolstadt-Haunwöhr auf Rang elf stagniert.

Im absoluten Topspiel des Wochenendes im Kampf um die Meisterschaft feierte der TSV 1921 Großmehring einen eminent wichtigen 2:1-Auswärtssieg beim FSV Pfaffenhofen/Ilm II. Vor 250 Zuschauern brachte Enis Xhafaj die Hausherren in der 49. Minute per Foulelfmeter in Führung. Dominic Filser glich in der 87. Minute ebenfalls per Foulelfmeter zum 1:1 aus, ehe Sebastian Eisenberger in der neunten Minute der Nachspielzeit (90.+9) noch der viel umjubelte Siegtreffer für den Spitzenreiter gelang. Die Gäste retteten den Vorsprung über die Zeit und verteidigten durch diesen Erfolg den ersten Tabellenplatz, während Pfaffenhofen auf Rang fünf verbleibt.

Im packenden Duell im Kampf um den Klassenerhalt feierte der FC Wackerstein-Dünzing einen überraschenden 3:2-Auswärtssieg beim favorisierten FC Tegernbach. Vor 50 Zuschauern brachte Christoph Ratberger die Heimelf in der 21. Minute in Führung. Jonas Lechner glich in der 30. Minute zum 1:1 aus, ehe Lukas Lechner kurz vor der Pause (44.) das Spiel komplett drehte. Im zweiten Durchgang erhöhte Niklas Seißler in der 70. Minute auf 3:2 für die Gäste. Der späte Anschlusstreffer von Louis Pilsner in der 90. Minute kam für Tegernbach nicht mehr rechtzeitig. Die Gäste sicherten sich damit drei ganz wichtige Punkte im Tabellenkeller und verbleiben auf Rang 13, während Tegernbach auf Platz sechs verharrt.

Im packenden Verfolgerduell der oberen Tabellenhälfte trennten sich der ST Scheyern und der TSV Jetzendorf II mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden. Vor 90 Zuschauern erwischten die Hausherren einen Traumstart und gingen durch Tore von Alexander Neukäufer (7.) und Leon Huber (17.) schnell mit 2:0 in Führung. Die Gäste bewiesen jedoch große Moral und glichen noch vor dem Pausenpfiff durch Simon Endres (33.) und Martin Öttl (42.) aus. Da im zweiten Durchgang keine weiteren Treffer fielen, blieb es beim Remis. Scheyern behauptet dadurch den vierten Tabellenplatz, während Jetzendorf II weiterhin den achten Rang belegt.

Im eminent wichtigen Heimspiel im Kampf um den Aufstieg feierte der FC Geisenfeld einen souveränen 2:0-Heimerfolg gegen den TSV Rohrbach II. Vor 100 Zuschauern brachte Bilal Rihani die Hausherren in der 24. Minute in Führung. Kilian Thunig erhöhte in der 64. Minute auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Die Heimelf kontrollierte fortan die Partie, rettete den Vorsprung sicher über die Zeit und hielt durch diesen Erfolg das Rennen um die Meisterschaft auf dem zweiten Tabellenplatz weiter offen, während Rohrbach II auf Rang zwölf abrutscht.