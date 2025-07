Großkreutz trifft, doch Uerdingen gewinnt - zwei Zugänge für den KFC

Fest zum Kader zählt ab sofort Mustafa Doganci, der seit der D-Jugend für Uerdingen spielt. „Mustafa trainiert schon in der gesamten Vorbereitung bei uns mit und kam auch in jedem Testspiel zum Einsatz. Es fällt kaum auf, dass er noch U19-Spieler ist und dort noch ein Jahr spielen kann, da er in jedem Training durch seine Schnelligkeit und sein Ballgefühl besticht. Genau das muss der Weg in Zukunft sein, dass wir Talente bei uns fest im Alltag integrieren“, teilt Stöhr bei der Vorstellung mit. Sportgeschäftsführer Michael Nagorny ergänzt: „Das ist ein Signal für alle Jugendspieler. Sie sollen sehen, dass mit viel Engagement und Wille die Tür nach oben offen ist. Genau für diesen Weg stehen wir."

Offiziell vorgestellt wurde Nedzhib Hadzha zwar noch nicht, stand aber in Obercastrop schon auf dem Feld und ist auch schon spielberechtigt. Der 19-Jährige stammt aus dem Nachwuchs des FC Schalke 04, für den er zuletzt auch in der U23 in der Regionalliga West spielte. Der defensive Mittelfeldspieler - diese Position wurde noch gesucht - lief außerdem für U-Nationalmannschaften von Bulgarien auf. >>> Das ist Nedzhib Hadzha

Wacker Obercastrop – KFC Uerdingen 1:4

Wacker Obercastrop: Cedric Conner Golbig, Florian Gerding (63. Kamil Nugajev), Lukas Steinrötter, Sami Simsek (46. Jeremi Hagenau), Efecan Akin, Serhat Can, Kevin Großkreutz (63. Nangle Axel Coptie), Kevin Meckel (79. Maxim Wentland), Luca Erdelkamp, Emirhan Akinci (72. Lance Karl Demski), Elvis Shala (72. Bekem Saglam) - Trainer: Kevin Großkreutz - Trainer: Jimmy Thimm

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen (46. Anthony Oscasindas), Dominik Burghard (46. Seongsun You), Jan Bachmann, Kingsley Marcinek, Pierre Rogasik (72. Nedzhib Hadzha), Batuhan Özden, Dave Fotso Youmssi, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib, Noah Tomson (72. Mustafa Doganci), Derick Gyamfi - Trainer: Julian Stöhr

Schiedsrichter: Nadine Westerhoff (Bochum)

Tore: 0:1 Kingsley Marcinek (52.), 1:1 Kevin Großkreutz (53.), 1:2 Derick Gyamfi (56.), 1:3 Alexander Lipinski (83.), 1:4 Alexander Lipinski (90. Foulelfmeter)