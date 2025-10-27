Großkreutz' neuer Club stürzt den Spitzenreiter – auch Marl stolpert

Aufsteiger TuS Eichlinghofen hat nach der aufsehenerregenden Verpflichtung von Weltmeister Kevin Großkreutz seine Woche gekrönt und auch auf dem Platz ein Ausrufezeichen setzen können. Dem Tabellenführer SV Wanne 11 fügte man eine empfindliche 1:4-Pleite hinzu. Mann des Tages war Eichlinghofens Torjäger Aleksandar Djordjevic, der die Gäste mit einem Dreierpack (3./15./81.) beinahe im Alleingang erlegte.
Wanne ist nach der Niederlage nun auf drei Punkte hinter dem FC Roj zurückgefallen, der das Dortmunder Derby beim SV Brackel glanzlos mit 2:0 für sich entscheiden konnte. Ein direkt verwandelter Freistoß von Emre Yesilova sorgte nach 22 Minuten für die Führung, ehe Santiliano Braja in der vierten Minute der Nachspielzeit einen Roj-Konter erfolgreich abschloss und für die Entscheidung sorgte. Neuer Tabellendritter ist der VfL Kamen, der beim TuS Hannibal nichts anbrennen ließ und einen 5:2-Auswärtssieg einfuhr, und punktetechnisch mit dem FC Marl gleichziehen konnte. Der Titelkandidat versäumte es, beim SV Sodingen zweimal eine Führung auszubauen und musste sich nach torlosen ersten 45 Minuten mit einem 3:3 die Heimreise zufrieden geben, mit dem die Sodinger besser leben können als der FCM. "Ich bin glücklich und zufrieden, weil wir heute gegen ein absolutes Topteam gepunktet haben. Die Jungs waren 75 Minuten taktisch perfekt und haben zum Schluss mit enormer Mentalität diesen Punkt verdient", lobte SVS-Trainer Christian Knappmann nach Abpfiff. Tabellenfünfter bleibt der BV Herne-Süd, der beim FC Altenbochum trotz eines 0:1-Rückstands und verschossenen Elfmeters Charakter zeigte und einen 6:2-Kantersieg feierte.
Im Tabellenkeller rücken die abstiegsgefährdeten Team weiter zusammen. Das liegt vor allem am 3:0-Erfolg des Tabellenletzten SuS Kaiserau über den Tabellenvorletzten SF Wanne-Eickel. Für Kaiserau war es nicht nur der langersehnte zweite Saisonsieg, wodurch man das Punktekonto gleich verdoppeln konnte, sondern auch ein wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf. Das rettende Ufer ist mit sechs Zählern Abstand wieder in Reichweite. Wanne-Eickel muss hingegen weiter auf den ersten Sieg seit Mitte September warten. Für den TuS Harpen endete auf der anderen Seite am 12. Spieltag die Durststrecke. Nach sieben Landesliga-Niederlagen in Folge konnten die Bochumer wieder punkten und knöpften YEG Hassel im Sechs-Punkte-Spiel ein torloses Remis ab.
Einen richtigen Lauf hat aktuell der Hombrucher SV, der sich langsam aber sicher aus dem Keller befreit, nun den dritten Dreier in Serie einfahren konnte und zu den formstärksten Teams der Liga zählt. Das Auswärtsspiel beim Königsborner SV entschied der HSV mit 3:0 für sich und konnte so auf Tabellenplatz zwölf vorrücken. Besonders freuen dürfte Coach Karim Bouasker die verbesserte Defensive der Hombrucher, denn seit rund 300 Spielminuten hat der HSV kein Gegentor mehr kassiert.
13. Spieltag
So., 02.11.25 14:30 Uhr BV Herne-Süd - TuS Harpen
So., 02.11.25 14:30 Uhr FC Marl - TuS Hannibal
So., 02.11.25 14:45 Uhr YEG Hassel - SV Brackel 06
So., 02.11.25 15:00 Uhr SuS Kaiserau - TuS Eichlinghofen
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Wanne 11 - FC Altenbochum
So., 02.11.25 15:15 Uhr SF Wanne-Eickel - VfL Kamen
So., 02.11.25 15:15 Uhr FC Roj Dortmund - Königsborner SV
So., 02.11.25 15:30 Uhr Hombrucher SV - SV Sodingen
TuS Eichlinghofen – SV Wanne 11 4:1
TuS Eichlinghofen: Oliver Roll, Florian Peterhülseweh (89. Oktay Ipek), Emmanuel Nagel, Mahir Boran Cenan, Dennis Hermelyn, Kagan Atalay (60. Leander Dreßel), Roman David Geist, Stefan Bienewald, Fynn Gedaschke (78. Jan Westerheide), Gad Addai Akrasi (81. Semih Akdeniz), Aleksandar Djordjevic (85. Emre Yilmaz) - Trainer: Marc Neul
SV Wanne 11: Maximilian Maiwald, Orkun Koymali, Marc Flaczek, Eyyüb Aydinli, Ferhat Sahin, Steven Schulz (45. Nick Stehl), Johannes Debski (78. Simon Gummels), Niklas Orlowski (45. Amel Omerovic), Bilal Lasshab (62. Onur Koymali), Justin Maximilian Mieszczak, Julian Kaminski - Trainer: Franko Pepe
Schiedsrichter: Anna-Lena Weiss (Dortmund) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Aleksandar Djordjevic (5.), 2:0 Aleksandar Djordjevic (26.), 3:1 Gad Addai Akrasi (33.), 2:1 Ferhat Sahin (33.), 4:1 Aleksandar Djordjevic (70.)
SuS Kaiserau – SF Wanne-Eickel 3:0
SuS Kaiserau: Jonas Trebing, Lukas Schuster, Henning Ulrich Steffen, Tom Schulz, Justin Waschescio, Fabio Pospiech, Lasse Schiedel (57. Luca Phil Rebbert), Fabian Lleshaj, Michael Seifert (57. Bryan Ojiako), Serciwan Sener (75. Felix Hülsmann), Baran Yörük (88. Noah Pebler) - Trainer: Steffen Köhn
SF Wanne-Eickel: Jan Zielke, Abdessamad Moughli, Cedric Groß, Arthur Nakalyuzhnyy, Efe Kamil Acar, Rohbar Derwish (65. Ismael Diaby), Klaus Felix Ndoki, Karoj Salem Sindi (10. Raman Derwish) (60. Alharth Aljassem) (66. Bohdan Isar), Özkan Cagir, Yuri Skrypnyk (76. Burak Ates), Anthony Erhahon - Trainer: Lukas Fronczyk
Schiedsrichter: Pascal Emrich - Zuschauer: 56
Tore: 1:0 Serciwan Sener (45.), 2:0 Baran Yörük (64.), 3:0 Felix Hülsmann (90.+1)
TuS Hannibal – VfL Kamen 2:5
TuS Hannibal: Michael Reznik, Ayoub Boulila (57. Marwan Baschaer), Yakup Aksoy (45. Amir Ibrahim Zergoun), Chidera Odum, Hamza Nassiri El Aamraoui (46. Kevin Thomas Usang), Oualid Atriki, Tegra Joseph Lunduku, Redon Cenaj, Harrison Daniel Uchenna, Gökhan Ucar (63. Burak Mansuroglu), Soufian Laghrissi (57. Adham Kaderi) - Trainer: Amir Smajic - Trainer: Giuseppe Tripi
VfL Kamen: Joel Kiranyaz, Luca Christopher Hildebrandt, Yakup Kilinc, Mika Oxe (68. Rienat Mochuliak), Emre Demir (74. Malik Boukari), André Daniel Witt (54. Jannik Guhse), Ahmet Karaduman (68. Charalampos Stefanidis), Rahim Kocakus, Can Demircan, Mirco Gohr, Özgür Köse (60. Görkem Ücüncü) - Trainer: Mehmet Kara
Schiedsrichter: Tim Zahnhausen (Herne) - Zuschauer: 25
Tore: 0:1 Ahmet Karaduman (2.), 1:1 Gökhan Ucar (23.), 1:2 Mirco Gohr (32.), 1:3 Emre Demir (44.), 1:4 Emre Demir (56.), 1:5 Rahim Kocakus (87.), 2:5 Redon Cenaj (90. Foulelfmeter)
SV Sodingen – FC Marl 3:3
SV Sodingen: Thorben Krol, Ensar Candag, Aker Arslan-Ali, Ramazan Bünjamin Karatas, Baris Köktürk (86. Christfired Chisom Emmanuele), David Marijan, Bawer Öncel (83. Ayob Dani Hammdi), Koray Basar, Kayra Candag, Chukwu Ifeanyi (90. Ismet Batmaz), Chidiebere Collins Agita - Trainer: Christian Knappmann
FC Marl: Jonas Gröner, Paul Wilhelm, Maurice Rottenberg, Tim Rachnj, Maik Habitz, Fabian Kudlek, Niklas Baf (76. Markus Zavalov), Kim Völkel, Dennis Grodzik (76. Tim Marquardt), David Sdzuy, Gökhan Turan (86. Niels Johannes Overhoff) - Trainer: Thomas Falkowski
Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Aker Arslan-Ali (51.), 1:1 Gökhan Turan (63.), 1:2 Niklas Baf (75.), 2:2 David Marijan (77.), 2:3 Kim Völkel (83. Handelfmeter), 3:3 Chidiebere Collins Agita (84. Foulelfmeter)
Königsborner SV – Hombrucher SV 0:3
Königsborner SV: Flemming Sandt, Moritz Köhler (74. Ole Conredel), Luca Becker, Maximilian Brüwer, Veit-Laurin Wettklo (46. Soner Aydin), Ilja Petreian, Dzanan Mujkic (72. Tony Bao Nguyen), David Haseldiek, Taha Efe, Val-Leander Wettklo (46. Rene Nemitz), Marvin Noah Pietryga (72. Asvigan Nagendran) - Trainer: Arndt Kempel
Hombrucher SV: Jan Hennig, Robin Vargues Martins (83. Jonah Laurids Kilian), Domenico Palmieri, Arthur Stanley Feldbrugge, Christian Bernhard, Nils Kleine (61. Tristan Kyrill Studzian), Rene Richter (68. Julien-Maurice Götzen), Christian Peters (76. Mehdi Aouadi), Fabian Vargues Martins, Williams Landa, Ali Sener (90. Abbas Mohamed Eid) - Trainer: Karim Bouasker
Schiedsrichter: Dennis Eicker (Halver) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Rene Richter (38.), 0:2 Christian Bernhard (45.+1), 0:3 Ali Sener (77.)
SV Brackel 06 – FC Roj Dortmund 0:2
SV Brackel 06: Yannik Kube, Rron Sahiti (87. Ismail Özmen), Raoul Wistuba, Mohamed Achahboun (67. Cedric Steffen Mielsch), Abdellah Mohammed, Thomas Wilhelm, Benedikt Buchholz, Durmus Berkay Ertugrul (67. Ayman Maatoug Akalay), Heinrich Arrey Bakor, Joris Romanski (87. William Valenti), Malcolm Ferro (87. Matti Schülke) - Trainer: Egzon Gervalla
FC Roj Dortmund: Ivan Mandusic, Firat Cinar, Amine Ennaji, Jeffrey Malcherek, Phil Rosenkranz, Florian Juka (76. Soufiane Laaouisset), Salih Arabaci, Santiliano Braja, Mateus Ayala Cardoniz (79. Marcel Ramsey), Serhat Uzun (90. Pjer Radojcic), Emre Yesilova (90. Nikolaos Simeonidis) - Trainer: Marcel Radke - Co-Trainer: Yasin Karabulut
Schiedsrichter: Yannick Sager - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Emre Yesilova (20.), 0:2 Santiliano Braja (90.+5)
TuS Harpen – YEG Hassel 0:0
TuS Harpen: Ben Zöllner, Lennart Höppner, Marco Bakenecker, Jan Beeke Fischer, Niklas Döhmen (86. Nico Ralph Brinkmann), Daniel Hoffmann, Jasim David Sobreiro Boutayeb (68. Marco Jankowski), Adin Music, Moritz Oskar Krummacher (90. Denis Jankowski), Jan Oberhagemann, Rinim Haliti (82. Florian Ernst) - Trainer: Björn Lübbehusen
YEG Hassel: Akin Ergin, Gökhan Öztürk, Kadir Gökyar, Chi Jason Ateghang (74. Gaito Yamada), Maxim Djatlev, Cihan Yildiz, Ridvan Demircan, Burak Uysal (81. Mesut Özkaya), Emirhan Catakli (74. Riku Tome), Yannick Goecke (76. Yüksel Terzicik), Jerome Kapenda - Trainer: Cihan Yilmaz
Schiedsrichter: Ali Magrouda - Zuschauer: 50
Tore: keine Tore
FC Altenbochum – BV Herne-Süd 2:6
FC Altenbochum: Raciel Peralta González, Björn Busse, Marte Drews, Kenneth Neumann (86. Leonard Agyeman Duah), Maximilian Fritz, Till Reinmöller, Luca Sundermann (67. Mohammed Ramadan), Merdan Toku, Luca Chaladze, Jassin Bousouf (84. Ayman Bousouf), Ivo Kleinschwärzer - Trainer: Axel Sundermann
BV Herne-Süd: Dominik Ratsch, Marvin Wronowski, Leon Jung (86. Marc Pape), Dominik Lücke, Migel-Max Schmeling (71. Zouhir Akrifou), Ibrahim Isler (88. Vincenzo Leandro Palma), Nicolai Lux, Jermaine Rupieper, Jan Tegtmeier (85. Arda Jiyan Ahmet Öztürk), Ahmet Mizrak (88. Nils Musial), Dominik Hanemann - Trainer: Dennis Hasecke
Schiedsrichter: Rene Schrottke (Rhode) - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Kenneth Neumann (28.), 1:1 Ahmet Mizrak (39.), 1:2 Migel-Max Schmeling (45.+2), 1:3 Maximilian Fritz (60. Eigentor), 1:4 Dominik Hanemann (65.), 2:4 Luca Chaladze (71.), 2:5 Zouhir Akrifou (80.), 2:6 Jermaine Rupieper (87.)
Gelb-Rot: Marte Drews (62./FC Altenbochum/)
Besondere Vorkommnisse: Dominik Hanemann (BV Herne-Süd) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (30.).