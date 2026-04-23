Großkreutz lockt 240-fachen Ex-Oberliga-Spieler in die Landesliga

Kevin Großkreutz spielt seit Anfang des Jahres für den Landesligisten TuS Eichlinghofen. – Foto: Sascha Skroblin

Der Dortmunder Landesligist TuS Eichlinghofen hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen gestanden Abwehr-Routinier verpflichtet: Florian Gerding (35), Kapitän des kriselnden Westfalenligisten Wacker Obercastrop, wechselt zur neuen Saison zum TuS und schlägt damit den Weg ein, den der bekannte Ex-Profi Kevin Großkreutz (37) im Winter schon gegangen war – und der hatte bei diesem Transfer einen erheblichen Anteil, wie Eichlinghofens Sportlicher Leiter Jan Verhoeven bestätigt.

Zwar habe man als Verein natürlich auch gute Argumente, den Ausschlag habe aber Großkreutz selbst gegeben, gibt Verhoeven in den "Ruhr Nachrichten" zu. "Beide hatten sich bei Wacker schnell angefreundet. Beide haben auch sehr gut und harmonisch nebeneinander gespielt. So kam der Kontakt zu Stande. Und Florian wollte gerne noch einmal mit Kevin zusammenspielen. Dass dies in einem Umfeld mit viel Zusammenhalt und gemeinsamen Abenden geht, hat ihn dann natürlich zusätzlich überzeugt."

Florian Gerding wurde im Nachwuchs des VfL Bochum und von Fortuna Düsseldorf ausgebildet und spielte ein Jahrzehnt lang im westfälischen Amateur-Oberhaus. Nach einem Jahr in der Regionalliga-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf II und jeweils einem halben Jahr in der damals fünftklassigen NRW-Liga bei der SSVg Velbert und dem SV Schermbeck, ging es 2012 mit dem SVS in der Oberliga Westfalen an den Start. Dort sammelte er bis 2022 ganze 240 Einstätze, davon 210 für den TuS Ennepetal, für den er von 2013 bis 2022 auflief. Danach ging es für den gebürtigen Wattenscheider nach Wacker Obercastrop, den er als Kapitän auf den Platz führt und mit genau 100 Westfalenliga-Partien verlassen könnte, sollte er in jedem der sechs verbleibenden Partien zum Einsatz kommen.

"Solch einen erfahrenen Spieler zu bekommen, ist für uns trotz der anderen Neuen etwas Besonderes", stellt Jan Verhoeven klar. "Florian ist eine Größe in der Westfalenliga, sehr erfahren, sehr prägend". Gerding sei einer, "der sich reinwirft, der gleich Führungsspieler wird" und "beim Stande von 0:1 die Ärmel hochkrempelt". "Solche Leute sind genau die, die uns wieder ein Stück besser machen", ist Verhoeven überzeugt. Mit dem 35-Jährigen habe der Kader eine gute Mischung.