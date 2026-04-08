Großkopf: „Müssen so ein Spiel einfach nach Hause bringen“

Norderstedt-Trainer Jörn Großkopf. – Foto: Marcus Sellhorn

Beim FC Eintracht Norderstedt sitzt der Frust nach dem 2:2 gegen SV Werder Bremen II tief. Vor allem, weil die Mannschaft über weite Strecken ein starkes Spiel zeigte, sich am Ende aber erneut nicht belohnte. Trainer Jörn Großkopf fand in den Vereinsmedien klare Worte.

„Wir müssen einfach mal dazu in der Lage sein, so ein Spiel über die Bühne zu bringen. Das haben wir nicht geschafft“, sagte Großkopf und sprach damit das zentrale Problem an.

Nur die Konsequenz fehlt am Ende Dabei überwog beim Trainer keineswegs nur Kritik. Im Gegenteil: „Wir haben im Kreis gesagt, dass wir weitermachen. Denn es war so viel Gutes dabei. Es hat viel Spaß gemacht, sich das anzuschauen“, bestätigte Großkopf den Eindruck eines insgesamt starken Auftritts. Über rund 80 Minuten hatte Norderstedt die Partie im Griff, führte verdient mit 2:0 und überzeugte in vielen Bereichen. „Es gab für mich keinen Spieler, dem ich einen Vorwurf hätte machen können, weil wir fast alles umgesetzt haben. Wir sind gut angelaufen, hatten viele Balleroberungen und auch das Zentrum hat super funktioniert", meinte der Coach. „Die Jungs haben Vollgas gegeben.“

Der entscheidende Moment fehlt Doch genau hier liegt der Knackpunkt - die fehlende Konsequenz. „Nur eben nicht das dritte Tor geschossen. Dann ist der Drops gelutscht“, erklärt Großkopf. Stattdessen ließ Norderstedt die Chance liegen, die Partie frühzeitig zu entscheiden und wurde in der Schlussphase bestraft. „Nichtsdestotrotz muss man auch mal ein 2:0 nach Hause bringen. Das haben wir heute nicht geschafft, obwohl die Chancen dazu da waren.“ Durch den Punkt bleibt die Eintracht auf dem Relegationsplatz, wäre mit einem Sieg aber am HSC Hannover vorbeigezogen. Gegen den HSV siegen

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt Norderstedt Hamburger SV Hamburger SV II 14:00 PUSH

Viel Zeit zum Nachdenken bleibt nicht. Bereits am Sonntag wartet mit dem Hamburger SV II das nächste wichtige Spiel. Während der HSV-Nachwuchs den Klassenerhalt bereits gesichert hat, steht Norderstedt weiter unter Druck.

Die Marschroute ist klar: Die Leistung stimmt, jetzt muss auch das Ergebnis folgen.

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