Großköllnbach komplettiert Trainerteam: Pradela wird spielender Co

Nun hat man beim Kreisklassisten die weiteren, vakanten Positionen besetzen können: mit Hugo Pradela vom SV Thürnthenning ist den Verantwortlichen ein dicker Fisch ins Netz gegangen. Der 29-jährige hat in der Vergangenheit für den SV Frauenbiburg und den SV Thürnthenning gekickt und bei beiden Vereinen ebenso als Übungsleiter seinen Mann gestanden. Jetzt will der in Moosthenning wohnhafte Projektleiter beim V Großköllnbach angreifen. “Schnell war klar, dass die sportlichen Leiter Phillip Danner und Lukas Strigl fußballerisch auf der gleichen Wellenlänge funken, wie ich. Beim SV Großköllnbach stehen viele junge Spieler im Kader, die hungrig und talentiert zugleich sind. In der Mannschaft steckt noch viel Potenzial, das wir gemeinsam abrufen werden”, sagt Pradela, der in jüngeren Jahren bereits Bezirksligaerfahrung sammeln konnte.







“Hugo ist ein kompletter Spieler im besten Alter. Vom Charakter her wird er sehr gut zum SV Großköllnbach passen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm und erhoffen uns, in der Verbindung mit Alfred Blenninger, neue Impulse für die Truppe. Zudem ehrt es uns, dass Hugo finanziell lukrativere Angebote ausgeschlagen und stattdessen bei uns zugesagt hat”, erörtert Phillip Danner, der im Laufe der letzten Jahre überwiegend als spielender Co-Trainer agiert hat.





Thomas Waldherr wurde auf der Suche nach einer neuen Herausforderung beim SV Großköllnbach fündig und brennt darauf seine Erfahrungen als “Co”und Trainer der “Reserve” einbringen zu können. “Wir sind uns nach kurzer Zeit einig geworden und ehrlich gesagt reizt mich die Aufgabe sehr. Persönlich tut mir eine Luftveränderung gut. In Großköllnbach wird anständig und mit offenem Visier gearbeitet. Das passt zu mir”, so der 41-jährige, der sich hauptberuflich als Laserprogrammierer verdingt. “Thomas kennt Land und Leute, da er in Oberhöcking wohnhaft ist. Außerdem ist er auf eine positive Art und Weise fußballverrückt. Er wird sich bei uns nahtlos einfügen”, sagt Lukas Strigl, sportlicher Leiter des SVG.







Mit Bruno Kartmann kann ein bekanntes Gesicht weiter eingebunden werden, denn der Torhüter ist bereits für den “SVG” zwischen den Pfosten gestanden. Leider verhinderte eine schwerwiegende Verletzung im Herbst 2023 und andere Themen die Fortsetzung seiner Spielerkarriere. “Andreas Sachse hat mich in Absprache mit den Verantwortlichen schon reinschnuppern lassen und nun übernehme ich vollends. Da ich selbst nicht mehr aktiv spielen kann, ist dies ein guter Weg dem Fußball treu zu bleiben und mir als Torwarttrainer erste Sporen zu verdienen”, erklärt Kartmann, der seine Brötchen bei einem Autobauer in Dingolfing verdient. “Bruno ist motiviert und kann von Beginn an durchstarten, da er den Verein und viele Spieler kennt. Er wird sich der Materie annehmen und unsere Schlussmänner puschen”, so Lukas Strigl.



Ein weiterer Rückkehrer ist Viktor Berg. Der 34-jährige war zuletzt nicht mehr aktiv, will es aber zur neuen Saison in Großköllnbach noch einmal wissen. Viktor Berg hat seine Bezirksliga-Tauglichkeit in Frauenbiburg über Jahre unter Beweis gestellt und kennt zudem die Kreisklasse Dingolfing wie seine eigene Westentasche. “Viktor ist ein erfahrener Spieler, der uns guttun wird. Er kann im Mittelfeld und auch defensiv mehrere Rollen einnehmen. Damit verfügen wir über zusätzliche Optionen”, beschreibt Phillip Danner seinen Transfer.