Großköllnbach darf Richtung Aufstieg schielen - Trainerteam bleibt

“Wir haben etwas gebraucht, bis wir reingekommen sind. Nachdem wir teilweise unglücklich, manchmal aber auch selbst verschuldet ein paar Punkte liegengelassen haben, ist der Motor auf Touren gekommen”, erklärt Abteilungsleiter Lukas Strigl. “Daran hat selbstverständlich unser Trainerteam einen großen Anteil. Dass sich Alfred, Hugo, Thomas und Bruno vorher nicht gekannt haben, sind wir ein kleines, aber kalkulierbares Wagnis eingegangen. Das Quartett hat sich schnell gefunden und auf einer Wellenlänge gefunkt. Der bisherige Verlauf ist das Ergebnis davon”, so Strigl weiter. Hugo Pradela steuerte als spielender Co-Trainer elf Treffer zum Mannschaftserfolg bei. Das ist fast ein Viertel der 45 erzielten Großköllnbacher Tore.







“Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit des Trainerteams. Erfreulich ist ebenso, dass der aktuelle Kader komplett für die kommende Spielzeit zugesagt hat. Mit potenziellen Neuzugängen für 26/27 befinden wir uns in guten Gesprächen und auf einen “Aufrücker” aus der eigenen Jugend freuen wir uns auch. Aktuell ändert sich kadertechnisch nichts. Nach wie vor wollen wir Sicherungspunkte für den Klassenerhalt sammeln, denn die Kreisklasse Dingolfing ist sehr ausgeglichen besetzt. Wir werden sehen, wo wir uns final einreihen können. Sollte es für ganz vorne reichen, dürfen wir uns mit einem etwaigen Aufstieg beschäftigen. Aber bis es so weit ist, bauen wir keine Luftschlösser”, informiert Phillip Danner, der beim SV Großköllnbach als Spieler aufläuft und ebenso der sportlichen Leitung angehört.