Großkampftag: Grenzlandelf fordert Primus Auerbach heraus

Hinein in den zehnten Spieltag der Kreisliga Nord, an dem die Mannschaften sicherlich nicht mehr mit der zuletzt noch vorherrschenden Hitze zu kämpfen haben. "Heiße Atmosphäre" herrscht aber dennoch - und zwar an der Landesgrenze zu Tschechien, wenn der gastgebende TSV Eslarn (3./17) mit Spitzenreiter SV 08 Auerbach (1./22) die Klingen kreuzt. Die Grenzlandelf gehört sicherlich zu den positiven Überraschungen der bisherigen Spielzeit, sie will dem ambitionierten Gast sicherlich zeigen, warum man in der Tabelle so weit oben steht. Der zuletzt entthronte Spitzenreiter SpVgg Trabitz (2./20), aktuell Rangzweiter, sinnt im Heimmatch gegen den ASV Haidenaab (10./11) auf Wiedergutmachung und hat sicherlich nichts anderes auf der Agenda, als seinen Punktesack mit drei Zählern zu füllen.

Schauen wir noch auf die Ansetzungen, in denen sorgenbehaftete Mannschaften um die Verbesserung ihrer unbefriedigenden Lage buhlen. Da begibt sich der Träger der "Roten Laterne" SV Kohlberg (14./3) auf die Reise ins Erbendorfer Kreinzl-Stadion, ob die Mannschaft dort gegen den gastgebenden TSV (8./11) schon eine erste Reaktion auf den Trainerwechsel zeigen kann, wird man sehen. Bis man nun einen neuen Übungsleiter gefunden hat, springt der ehemalige Kapitän Michael Baumann (36) - er hatte zum Ende der letzten Saison seine Karriere beendet, fungierte zuvor als "spielender Co-Trainer" - als Interimscoach in die Bresche. Zwei gefährdete Teams stehen sich in "Dumba" gegenüber, in einem so genannten "Sechs-Punkte-Match" prallt der SC (13./7) auf den Gast aus Rothenstadt (11./8), für beide Kontrahenten geht es um lebenswichtiges, gegen die direkte Konkurrenz ja eigentlich doppelt zählendes Punktegut. Schließlich herrscht am Sonntag in der Rogers Arena in Eschenbach Derbystimmung, duelliert sich doch der SCE (13./8) mit dem FC aus dem nur acht Kilometer entfernten Vorbach (9./11), ebenfalls ein Spiel, in dem die Punkte fürs Dasein in der Liga wichtig sind. Da tritt das Prestige, welches in solchen Duellen ja auch immer eine Rolle spielt, eigentlich in den Hintergrund. Im Überblick die Vorschau auf die Matches des zehnten Spieltags:

Eine herausragende kämpferische Leistung und auch das notwendige Spielglück ließ die Grenzlandelf in Grafenwöhr ein beachtliches 1:1 erreichen. Gegen den "frischgebackenen" Spitzenreiter will man daran sicherlich anknüpfen, zudem soll die aktuelle Heimstärke - der TSV holte aus vier Partien zuhause bislang zehn Punkte - helfen, dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich zu machen. Dass die Bergstädter die über 80 Kilometer lange Fahrt antreten, um zu punkten bzw. den durch den Sieg im Spitzenspiel ergatterten Platz am Ligathron zu verteidigen, dürfte keine Überraschung sein. Dass auf die Maier-Crew allerdings dabei eine Prüfung auf Herz und Nieren wartet, dürfte auch ein jeder wissen, der das Trikot der Sportvereins trägt. "Nach dem Punktgewinn in Grafenwöhr wartet auf uns die nächste große Mammutaufgabe. Unser Gast aus Auerbach, der aktuelle Spitzenreiter, ist sicherlich Favorit und richtig schwierig zu spielen. Trotzdem werden wir versuchen, im Heimspiel fokussiert und konzentriert aufzutreten, sicherlich wird uns diese Partie in jeder Hinsicht fordern", so der Spielercoach der Heimelf, Peter Rackl. "Nach dem Sieg gegen Trabitz gilt es vor allem, die Spannung weiter hochzuhalten und nicht selbstzufrieden zu werden. Mit Eslarn erwartet uns eine sehr unangenehme Aufgabe mit einer starken Offensive. Es wird die gleiche konzentrierte Leistung nötig sein, um ein gutes Spiel abzuliefern und bestenfalls etwas Zählbares mit nach Hause nehmen zu können", sagt der Trainer des Spitzenreiters, Dani Maier.