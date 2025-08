Großkampftag: Derbytime in Vorbach, Grafenwöhr und Trabitz

An der Landesgrenze zu Tschechien blickt man auf einen erfolgreichen Saisonstart zurück. Selbstverständlich soll das Heimspiel gegen den Gast aus Eschenbach nicht zum "Stimmungscrasher" für die am Wochenende in Eslarn stattfindenden Festivitäten werden. So steht ein Dreier auf der Agenda. Trotz einer keineswegs enttäuschenden Vorstellung mussten die Rußweiherstädter gegen Trabitz kleinbei geben. Das Positive mitnehmen auf die fast siebzig Kilometer lange Fahrt ins Grenzland und mit verbesserter Chancenverwertung nach Zählbarem trachten, so lautet die Devise bei Mo Dal und den Seinen.

"Wegen den Eslarner Heimatfestes spielen wir bereits am Samstag. Die Tabellenführung hat zwar wenig Aussagekraft so früh in der Saison und ist nicht unser Anspruch, dennoch möchten wir im Heimspiel am Festwochenende alles dafür geben, dass die drei Punkte im Grenzland bleiben. Wir erwarten allerdings motivierte Gäste, die es nicht zu unterschätzen gilt. Ihre Klasse haben sie nicht zuletzt im Spiel gegen den Mitfavoriten aus Trabitz gezeigt, wo sie sich richtig gut verkauft haben. Es ist also Vorsicht geboten! Vor allem die schnellen Aussen müssen wir in den Griff bekommen. Es bleibt bei den Langzeitverletzten Bulenda und Pregler, Bäumler könnte wieder fit werden", so TSV-Spielercoach Peter Rackl.

"Am Samstag steht ein schweres Auswärtsspiel in Eslarn an. Wir wollen an die Leistung gegen Trabitz anknüpfen und hoffen einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Definitiv fehlen werden unsere Langzeitverltzten Christian Schmiga, sowie Reinhold Quast. Zudem müssen wir am Sonntag auf Andeas Höller und Marcel Öhrlein aus privaten Gründen verzichten. Fraglich sind diesmal wieder Daniel Hütter, Arthur Quast und Julius Richter, die mit muskulären bzw. Knöchel-/Kniebeschwerden zu kämpfen haben", so Gästetrainer Muhammet Dal.