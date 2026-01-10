"Großkampftag" beim Sparkassen Masters - Die Ergebnisse von Tag 1

Nach einer Qualifikation für Reserve-Mannschaften (Kreisliga B bis D) laufen nun die sieben Vorrunden-Hallen, um sich ein Ticket für das große Final-Wochenende am 17./18. Januar in Soest zu sichern.

RW Westönnen (Bezirksliga) und der TuS Warstein (Kreisliga A) gewannen am vergangenen Wochenende die Vorrunden-Hallen in Werl und Warstein und sind sicher bei der Endrunde am 18. Januar dabei. 16 Mannschaften werden um das Sieger-Preisgeld von 3000 EUR spielen.

Die in Werl und Warstein auf Platz 2 und 3 platzierten SC Sönnern (Kreisliga A), FC Neheim-Erlenbruch (Bezirksliga), SG SW Suttrop/TV Kallenhardt (Kreisliga A) und TuS GW Allagen (Kreisliga A) haben die sog. Lucky-Loser-Runde am 17. Januar erreicht. Dort werden neun der 20 Mannschaften die Endrunde erreichen.

Ebenso steht fest, dass der SV Hilbeck (Bezirksliga, Platz 4 in Werl) am 17. Januar dabei ist, da sich sechs der sieben Viertplatzierten für die Lucky-Loser-Runde qualifizieren. Noch Chancen hat GW Steinhausen (Kreisliga B, Platz 4 in Warstein).

Ranking der Viertplatzierten:

1. SV Hilbeck 13:9 Tore

2. GW Steinhausen 7:7 Tore

FuPa Westfalen kooperiert offiziell mit dem Sparkassen Masters. Sämtliche Ergebnisse erfahrt ihr hier sowie natürlich auf der Homepage des Sparkassen Masters exklusiv.

Am heutigen Tag 1 sind lediglich die Gruppenletzten vorzeitig ausgeschieden. Alle anderen Vertreter können am Sonntag noch den Vorrunden-Sieg eintüten.

Alle Spielpläne und Ergebnisse in der Übersicht: