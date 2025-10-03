Großhabersdorf verteidigt sich zum Punkt Verlinkte Inhalte BK2 G`habersdorf II Raitersaich II

Im heutigen Aufeinandertreffen schien es auf dem Papier recht eindeutig. Die Gäste kamen mit vier klaren Siegen nach Habersdorf. Dort bissen sich der SVR II an der Defensive der Heimelf die Zähne aus und nutzen ihre klare Chancen vor dem Tor nicht. So war es durch Herbst der nach 10 Minuten von Ott steil geschickt wird aber dann an Pfeiffer aus spitzen Winkel zweimal scheiterte.

Die Entlastungsangriff der Heimelf konnte durch die Defensive der Gäste gut abgewehrt werden, wenn sie auch im Mittelfeld mehr Zugriff hatten. Durch Batalou konnten die Gäste sich dann am 16er links in den Strafraum spielen. Dieser konnte leider nicht aufs Tor schießen, weil die Defensive der Heimelf zu kompakt stand.