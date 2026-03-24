Großhabersdorf und Neuses II trennen sich remis

Wie schon im Hinspiel wurde der Torreigen früh eröffnet, als Kallert einen Fehler in der SVG-Hintermannschaft nutze und in der 14. Spielminute die Führung für die Gäste erzielte. Lediglich 4 Minuten später konnte Großhabersdorf in Person von Topscorer Gelsenlichter durch einen mehr als haltbaren Ball aus der Drehung ausgleichen. Dass sich das intensive Torschusstraining unter der Woche gelohnt hat, stellte M. Klein in der 35. Spielminute sehenswert unter Beweis, als er einen Schuss aus etwa 20 Metern Torentfernung direkt nahm und unhaltbar neben dem Pfosten platzierte.

Dadurch war die Partie gedreht und die Heimmannschaft hatte bis zur Halbzeit die vollständige Kontrolle über das Fußballspiel erlangt. Aus unerfindlichen Gründen änderte sich das nach dem Seitenwechsel und man ließ die Gäste aus dem Ansbacher Land immer besser in’s Spiel kommen. Zuerst konnte der überragende Wenning im Tor den Einschlag noch verhindern, nach 60 Spielminuten war es dann allerdings soweit – nach einem parierten Schuss war es Herding, der am schnellsten schaltete und den zu diesem Zeitpunkt verdienten 2:2-Ausgleich erzielen konnte.

Man hatte das Gefühl, dass der Partie in der Folge die Luft ausging, denn beide Teams konnten sich kaum noch nennenswerte Möglichkeiten erspielen. Lediglich SVG-Kapitän Dietl feuerte in der Nachspielzeit aus der Distanz, doch den abgefälschten Schuss konnte Gätekeeper Braun von der Linie kratzen und machte seinen Fehler vom zwischenzeitlichen 1:1 wieder mehr als gut.