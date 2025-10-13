Großhabersdorf und Dietenhofen II trennen sich Remis

Bei besten Bedingungen legte die Heimmannschaft druckvoll los und verzeichnete bereits nach einigen Minuten mehrere Abschlüsse. Entgegen des Spielverlaufs waren es allerdings die Gäste, die in Person von Bader den Torreigen eröffneten (27. Spielminute). Nach einem SVG-Ballverlust in der Vorwärtsbewegung wurde er in die Tiefe geschickt und schloss aus abseitsverdächtiger Position trocken ab. In der Folge kam die Heimmannschaft in Person von Gelsenlichter, Steiner und Zürner zu mehreren Großchancen – mehr als ein Lattentreffer sprang allerdings nicht dabei heraus.

Im zweiten Durchgang sollte der Knoten endlich platzen, jedoch kam es aus großhabersdorfer Sicht ganz anders als gewünscht. Denn Tolharenko ließ SVG-Schlussmann Wenning mit seinem Schlenzer vergeblich fliegen. Mit Wut im Bauch ließ die Antwort des SVG nicht lang auf sich warten. Der starke Gelsenlichter schloss in der 51. Spielminute überlegt zum Anschlusstreffer ab. Besonderheit hierbei: Er wurde vom eigenen Keeper auf die Reise geschickt, der somit seinen ersten Assist in seiner Laufbahn bejubeln durfte.

Im Anschluss rannte Großhabersdorf an und kam auch zu Abschlüssen, fand seinen Meister allerdings immer wieder im starken TVD-Schlussmann Blank. Um eine möglichst große Offensivpower zu gewährleisten, wurde sogar auf die selten gesehene Zweierkette in der Defensive umgestellt. Tief in der Nachspielzeit gelang es dem verzweifelten Heimteam dann doch noch, die zweite Saisonniederlage abzuwenden. Erneut war es Gelsenlichter, der die Kohlen aus dem Feuer holte. Nach einer maßgeschneiderten Flanke köpfte er die Murmel in’s lange Eck und ließ seine Farben mit der letzten Aktion der Partie spät jubeln.

Trotz des späten Treffers hinterlässt der Eindruck beim SVG gemischte Gefühle – auf der einen Seite ist man erleichtert über den Last-Minute-Ausgleich, auf der anderen Seite hat man aufgrund der vielen vergebenen Möglichkeit zwei Punkte gegenüber der Tabellenspitze verloren und steht nach 10 Spieltagen auf einem etwas ernüchternden 5. Platz in der Tabelle.