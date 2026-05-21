Großes Zittern im Verbandsliga-Keller: Tübingen & Esslingen gefordert

– Foto: Jens Körner

Am 32. Spieltag der Verbandsliga Württemberg sind an der Spitze zwar die größten Fragen beantwortet, doch dahinter bebt die Liga. Young Boys Reutlingen stehen bereits als Meister und Oberliga-Aufsteiger fest, FC Holzhausen steuert klar auf die Relegation zu. Im Tabellenkeller dagegen ist fast nichts entschieden: VfR Heilbronn und FSV Waiblingen sind abgestiegen, TSG Tübingen braucht ein kleines Wunder. Doch selbst bis zu FC Rottenburg auf Rang zehn reicht die Unruhe. Es ist ein Spieltag, an dem fast jede Partie nach Druck, Rettung oder letzter Hoffnung riecht.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach hat mit dem 3:0 bei Sportfreunde Dorfmerkingen ein starkes Lebenszeichen gesendet und steht nun bei 45 Punkten. Das verschafft Luft, aber noch keine völlige Ruhe. Gegen TSV Oberensingen wartet nun allerdings ein Gegner, der mit 55 Punkten weiter an der Spitzengruppe klebt und sich keine Nachlässigkeit erlauben will. Oberensingen hat zwar kaum noch Zugriff auf Platz eins, doch Rang zwei bleibt zumindest ein Ziel mit Gewicht. Für Hofherrnweiler-Unterrombach geht es darum, den Abstand zur Gefahrenzone weiter zu vergrößern. Es ist ein Spiel zwischen Aufstiegssehnsucht und Abstiegsvermeidung – genau diese Mischung macht es so brisant.

---

VfB Friedrichshafen kommt mit Rückenwind aus dem 3:0 bei TSG Tübingen und hat sich auf 43 Punkte verbessert. Damit ist die Lage deutlich freundlicher, aber noch nicht völlig entspannt. Gegen Sportfreunde Dorfmerkingen bietet sich die Chance, einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten und den eigenen Vorsprung weiter auszubauen. Für Dorfmerkingen war das 0:3 gegen Hofherrnweiler-Unterrombach ein Rückschlag zur Unzeit. Mit 45 Punkten steht die Mannschaft zwar im gesicherten Mittelfeld, doch die Warnung aus der Tabelle ist klar: Bis Rang zehn herrscht weiter Angst. Diese Partie hat daher mehr Gewicht, als es ein Blick auf die Platzierungen zunächst vermuten lässt. ---

Für FC Holzhausen ist die Ausgangslage eindeutig. Nach dem klaren 3:0 in Rottenburg stehen die Gastgeber bei 62 Punkten und dürften die Relegation fest im Blick haben. Gegen das bereits abgestiegene Schlusslicht VfR Heilbronn ist die Favoritenrolle klar verteilt. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine schwere Überraschung. Doch gerade in solchen Spielen steckt eine eigene Gefahr. Heilbronn hat sportlich nichts mehr zu verlieren und kann frei aufspielen. Für Holzhausen geht es darum, die gute Ausgangslage nicht durch Leichtsinn zu beschädigen. Die Relegation liegt greifbar nah – und genau deshalb darf jetzt nichts mehr wackeln. ---

Sportfreunde Schwäbisch Hall haben beim 4:0 in Fellbach eindrucksvoll gezeigt, welche Wucht in dieser Mannschaft steckt. Mit 43 Punkten ist die Lage verbessert, aber noch nicht beruhigt. Gegen FC Rottenburg wartet nun ein Duell, das im Kern nach Tabellenkeller riecht, auch wenn beide Teams nicht auf den untersten Rängen stehen. Rottenburg verlor zuletzt 0:3 gegen Holzhausen und bleibt bei 38 Punkten. Das Polster ist schmal, die Unruhe groß. Für Schwäbisch Hall wäre ein Heimsieg fast schon ein Befreiungsschlag. Für Rottenburg geht es darum, nicht noch tiefer in ein Saisonfinale hineinzurutschen, das für viele Vereine dieser Liga plötzlich bedrohlich geworden ist. ---

Beide Mannschaften tragen schwer an ihrer Lage, wenn auch auf unterschiedliche Weise. FSV Waiblingen ist bereits abgestiegen, hat mit dem wilden 5:4 in Esslingen aber gezeigt, dass sich die Mannschaft keineswegs aufgegeben hat. Genau das macht dieses Heimspiel für TSG Tübingen so heikel. Die Gäste stehen bei 27 Punkten und brauchen, wie vom Nutzer beschrieben, ein kleines Wunder. Nach dem 0:3 gegen VfB Friedrichshafen ist der Druck weiter gestiegen. Für Tübingen zählt nur der Sieg. Ein anderer Ausgang würde die Hoffnung fast auf Null drücken. Waiblingen kann dagegen befreiter antreten – und genau darin liegt seine gefährliche Freiheit. ---

Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr TSV Berg TSV Berg SV Fellbach SV Fellbach 15:30 PUSH

TSV Berg hat mit dem 2:1 in Weilimdorf einen wichtigen Schritt gemacht und steht nun bei 44 Punkten. Ganz sicher ist das noch nicht, aber der Trend stimmt. Gegen SV Fellbach wartet nun ein Gegner, der nach dem deutlichen 0:4 gegen Schwäbisch Hall auf Wiedergutmachung drängen wird. Fellbach steht bei 48 Punkten und gehört noch immer zu den Mannschaften, die zwischen ruhigem Abschluss und neuer Nervosität pendeln. Für Berg wäre ein Heimsieg Gold wert, weil er das Polster nach unten vergrößern könnte. Es ist ein Spiel, das auf dem Papier nach Mittelfeld aussieht, in Wahrheit aber stark nach Abstiegskampf schmeckt. ---

SSV Ehingen-Süd verlor zuletzt 1:3 bei Young Boys Reutlingen und steht mit 34 Punkten weiter unter Druck. Gegen TSV Weilimdorf bietet sich im eigenen Stadion die Chance, einen direkten Konkurrenten in der Tabelle auf Distanz zu halten. In dieser Phase der Saison kann ein solcher Heimsieg fast schon vorentscheidenden Charakter bekommen. Weilimdorf unterlag zuletzt 1:2 gegen TSV Berg und hat mit 38 Punkten nur einen scheinbar beruhigenden Abstand. Das reicht in dieser Liga noch lange nicht für echte Gelassenheit. Beide Teams wissen also, worum es geht. Es dürfte ein Spiel werden, in dem weniger Schönheit als vielmehr Widerstandskraft gefragt ist. ---

Calcio Leinfelden-Echterdingen hat mit dem späten 2:1 in Heilbronn einen wichtigen Sieg eingefahren und steht nun bei 38 Punkten. Doch auch dieser Wert bedeutet noch keine Entwarnung. Gegen FC Esslingen folgt nun ein Duell, das im Abstiegskampf fast schon ein Sechs-Punkte-Spiel ist. Esslingen hat das 4:5 gegen den bereits abgestiegenen Waiblingen auf dramatische Weise verloren und damit eine große Chance verstreichen lassen. Mit 33 Punkten ist die Lage hochgefährlich. Für Calcio geht es darum, sich weiter abzusetzen. Für Esslingen geht es darum, nicht in eine Lage zu geraten, in der nur noch Wunder helfen.