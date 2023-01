„Großes Ziel, das wir alle im Verein haben“: Stefan Lex über das Jahreshighlight Höhepunkt 2023

„Mein Sporthighlight wird mit Sicherheit die Rückrunde werden, in der wir als Mannschaft nochmal voll angreifen wollen. Mein persönliches Ziel ist es, dass ich nach den kleinen Wehwechen, die ich in der Vorrunde hatte, jetzt gesund durchziehen und der Mannschaft auf dem Platz helfen kann. Das soll dann in dem großen Ziel münden, das wir alle im Verein haben: Aufstieg in die 2. Liga“, sagt Lex.

„Das wird schwer genug. Wir haben gesehen, dass wir nicht schlecht sind, wenn alles stimmt, dass wir am Schluss aber auch Punkte abgeben mussten. Es muss also alles zusammenpassen. Und da gilt es, die restliche Zeit, die wir in Vorbereitung noch haben, zu nutzen. Wir sind jetzt im Trainingslager, greifen dann am 14. Januar wieder an und schließen dann die Runde hoffentlich erfolgreich ab.“