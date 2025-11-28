Großes Wiedersehen für Landsberg-Spieler gegen Türkgücü München

Der TSV Landsberg tritt zum letzten Spiel vor der Winterpause bei Türkgücü München an. Nicht nur für Trainer Christoph Rech ist es ein besonderes Spiel an alter Wirkungsstätte.

Letzter Auftritt des Jahres für die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg. Am Samstag (Anpfiff: 15 Uhr) muss die Truppe von Cheftrainer Chris Rech (32) an der Heinrich-Wieland-Straße in München-Perlach gegen Schlusslicht Türkgücü ran. Dem ehemaligen Regionalligisten (2019 bis 2025) droht der Absturz in die Landesliga: Mit gerade mal acht Punkten aus 18 Spielen fehlen Münchens „türkischer Kraft“ auf Nicht-Abstiegsplatz 13 (derzeit FC Ismaning) schon elf Zähler.

Das Hinspiel war eine klare Sache für die Landsberger. Beim 3:0-Sieg am 8. August saß Ex-Coach Alex Schmidt (58) zum letzten Mal in einem Heimspiel auf der TSV-Bank. Zehn Tage später übernahm der sportliche Leiter Rech – zunächst als Interims-, später als Cheftrainer. Die Abschlusspartie 2025 ist sein 14. Spiel als Chef – bei dem Verein, bei dem er im Sommer seine aktive Karriere beendet hat. Nach 370 Spielen (23 Tore), die meisten in der Regional- und Bayernliga, für 1860 München II, Jahn Regensburg (3.Liga), Wacker Burghausen, Türkgücü-Ataspor, Pipinsried („da haben wir unter dem Spielertrainer-Duo Muriz Salemovic und Fabian Hürzeler die Bayernliga zerschossen“), Donaustauf und zuletzt 63 Einsätzen für Türkgücü.

Dort spielte er u.a. mit den aktuellen Landsbergern Benny Auburger, Maxi Berwein und Tino Reich sowie den ehemaligen TSV-Akteuren Mike Hutterer, Stefan Musa, Yamin H-Wold, Mario Crnicki, Azur Velagic und Amar Cekic zusammen. Auch Abteilungsleiter Nico Held, der ihn zum TSV geholt hat, hat er beim damaligen Regionalligisten kennengelernt.

„Natürlich hat man irgendwo im Kopf, dass man da jahrelang gespielt hat“, gibt Rech zu. „Das ist jedoch keine Extra-Motivation. Wir fahren nach München, um zu gewinnen.“ Aber: „Wir dürfen Türkgücü nicht unterschätzen. Sie dürften eigentlich nicht da stehen, wo sie stehen, hätten zuletzt gegen Erlbach und Kirchanschöring statt nur einem auch sechs Punkte holen können“, warnt der ehemalige Innenverteidiger, der als Ex-Löwe („das war eine supercoole Zeit“) mit Ehefrau Aylin genau da wohnt, wo das „Herz von 1860“ schlägt: In Untergiesing, ganz in der Nähe von Grünwalder Stadion und Trainingsgelände.

Rech hadert mit Unentschieden gegen Kirchanschöring, Türkspor und Schwaig

Seit etwas mehr als drei Monaten ist Rech, der im Immobilienbereich bei der BayWa tätig ist, Chef der relativ jungen Landsberger Truppe („noch ist keiner Dreißig“). Seine Bilanz kann sich sehen lassen: Sieben Siege, vier Unentschieden und nur zwei Niederlagen (gegen die Topteams 1860 II und Erlbach), also 25 Punkte (Schnitt: 1,92 pro Spiel), und 31:17 Tore – stark für einen ehemaligen Aktiven, der zuvor noch nie als Trainer gearbeitet hat.

„Das ist prinzipiell nicht schlecht“, sagt er. „Auch wenn die Unentschieden gegen Kirchanschöring, Türkspor Augsburg und Schwaig im Nachgang sehr ärgerlich sind. Da hätten wir gewinnen müssen. Ich bin aber grundsätzlich zufrieden - ganz besonders mit dem Teamgefüge und der Entwicklung der Mannschaft. Da haben einige Spieler ein paar Schritte nach vorne gemacht.“

Rechs Motto: "Jeder soll immer ehrlich sein - egal, um was es geht“

Und wie hat der 32-jährige Trainer-Newcomer das geschafft? „Ich habe vor einem halben Jahr selbst noch gespielt - das macht es mir leichter, mich in die Jungs hineinzuversetzen“ ist er sicher. „Ich weiß, wie eine Fußball-Mannschaft und wie einzelne Spieler ticken und wie ich mit ihnen reden muss. Da finde ich auch mal drastischere Worte, wenn etwas nicht passt. Und ganz wichtig: Jeder soll immer ehrlich sein - egal, um was es geht.“ Am Samstag geht’s um die letzten drei Punkte 2025: „Wir wollen einen positiven Jahresabschluss.“ Danach ist Winterpause bis zum 14. Januar.