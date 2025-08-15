Großes Vorhaben in der Börde - Irxleben will Leistungszentrum werden

Abteilungsleiter Gerald Bleidorn arbeitet aktuell mit seinem Team (Thomas Massek, Michael und Josi Böhm ) daran, den SV Irxleben als Förderzentrum zertifizieren zu lassen. Der Verein nimmt die Euphorie der sehr erfolgreichen letzten Saison (Hallenlandesmeister, Hallenkreismeister, Landespokal Halbfinale und Landesliga Nord Meister) und den weiteren Aufschwung mit Neutrainer Michael Böhm , vielen Neuzugängen und der Vorfreude künftig in der Verbandsliga zu starten mit. Bleidorn zur Situation: „Ein Förderzentrum zertifizieren zu lassen ist wichtig um auch finanzielle Mittel generieren zu können. Aktuell stemmen wir den ganzen Frauen -und Mädchenfußball ehrenamtlich. Mittlerweile haben wir seit drei Jahren eine Mädchenmannschaft und machen viel für den Frauenfußball.“

Man merkt Irxleben hat großes vor und möchte sich für den Frauen -und Mädchenfußball weiter einbringen und nach vorne bringen, nicht nur in der Börde sondern im ganzen Bundesland. „Der Zustrom an jungen fußballballbegeisterten Spielerinnen hält an, ob bei den Mädchen oder unseren Frauen. Auch in der gemeinsamen JSG Irxleben/ Niederndodeleben spielten und spielen in den letzten Jahren immer wieder Mädchen bei den Jungs. Unser Frauenteam besteht zudem aus vielen Spielerinnen die aus der Börde kommen. Der Verbandsligist, die FSG Irxleben/ Niederndodeleben rüstet weiter auf, um den Standort Irxleben als feste Größe im Frauen- und Mädchenfußball zu etablieren“, so Bleidorn. „Bei allen Forderungen seitens des DFB oder des FSA (Fußballverband Sachsen-Anhalt), den Frauenfußball weiter auszubauen, ist der finanzielle Aspekt bisher gar nicht in Erscheinung getreten. Um erfolgreich arbeiten zu können benötigt man als Verein (insbesondere im Frauen- und Mädchenfußball) Anschubfinanzierungen für Aus- und Weiterbildung, für Trainings- und Umfeldausstattung sowie die Mittel, um von A nach B zu kommen. Bisher sind hierfür keine Mittel sichtbar. Einzig der KFV Börde, der sich spontan an die Seite des SVI stellte und als ersten Schritt, den Tag des Mädchenfußball unterstützt.“

Apropos Tag des Mädchenfußballs, der SV Irxleben führt zusammen dem KFV Börde und mit Unterstützung des Damenteams und der Mädchenmannschaft der FSG diesen Tag durch und lädt zu diesem Tag alle interessierten Mädchen an diesem Sonntag ein.