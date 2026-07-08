Großes Vorbereitungsturnier beim VfR Hausen

von Andreas Faller · Heute, 10:24 Uhr · 0 Leser

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Am kommenden Sonntag, den 12.07.2026, findet in der Hausener „Möhlinarena“ ein hochkarätig besetztes Vorbereitungsturnier statt.

Folgende vier Teams messen sich um den Turniersieg: