Großes Vorbereitungsturnier beim VfR Hausen

Am kommenden Sonntag, den 12.07.2026, findet in der Hausener „Möhlinarena“ ein hochkarätig besetztes Vorbereitungsturnier statt.
Folgende vier Teams messen sich um den Turniersieg:
Turnierbeginn ist um 14:00 Uhr.
Im Spielmodus „Jeder gegen jeden“ wird pro Begegnung 40 Minuten gespielt.
Der Spielplan lautet wie folgt:
14:00 Uhr
VfR Hausen – FC Wolfenweiler-Schallstadt
14:50 Uhr
FC Wolfenweiler-Schallstadt – VfL Bochum II
15:40 Uhr
Bahlinger SC – VfL Bochum II
16:30 Uhr
VfL Bochum II – VfR Hausen
17:20 Uhr
VfR Hausen – Bahlinger SC
18:10 Uhr
Bahlinger SC – FC Wolfenweiler-Schallstadt
Zwischen den Spielen gibt es jeweils 10 Minuten Pause.
Für das leibliche Wohl ist ist bestens gesorgt.
Der VfR Hausen freut sich auf Ihr Kommen!
Mike Gaulrapp (VfR Hausen)