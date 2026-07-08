 2026-07-06T13:26:36.144Z

Vereinsnachrichten

Großes Vorbereitungsturnier beim VfR Hausen

von Andreas Faller · Heute, 10:24 Uhr · 0 Leser

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Hausen adM.

Am kommenden Sonntag, den 12.07.2026, findet in der Hausener „Möhlinarena“ ein hochkarätig besetztes Vorbereitungsturnier statt.

Folgende vier Teams messen sich um den Turniersieg:

  • VfL Bochum II (Regionalliga West)
  • Bahlinger SC (Oberliga Baden-Württemberg)
  • FC Wolfenweiler-Schallstadt (Verbandsliga Südbaden)
  • VfR Hausen (Verbandsliga Südbaden)

Turnierbeginn ist um 14:00 Uhr.

Im Spielmodus „Jeder gegen jeden“ wird pro Begegnung 40 Minuten gespielt.

Der Spielplan lautet wie folgt:

14:00 Uhr

VfR Hausen – FC Wolfenweiler-Schallstadt

14:50 Uhr

FC Wolfenweiler-Schallstadt – VfL Bochum II

15:40 Uhr

Bahlinger SC – VfL Bochum II

16:30 Uhr

VfL Bochum II – VfR Hausen

17:20 Uhr

VfR Hausen – Bahlinger SC

18:10 Uhr

Bahlinger SC – FC Wolfenweiler-Schallstadt

Zwischen den Spielen gibt es jeweils 10 Minuten Pause.

Für das leibliche Wohl ist ist bestens gesorgt.

Der VfR Hausen freut sich auf Ihr Kommen!

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)