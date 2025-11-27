Großes Verletzungspech bei Dessau 05: "Schon wahnsinnig bitter"

Die Hiobsbotschaften häuften sich beim SV Dessau 05 in den vergangenen Tagen. Gleich drei Leistungsträger werden aufgrund von Knochenbrüchen für lange Zeit ausfallen. "Im Fußball gibt´s manchmal Phasen, da fragt man sich...", schrieb der Verbandsligist zur aktuellen Verletzungsmisere.

Im Pokalspiel beim SSV 80 Gardelegen (13:14 n.E.) hatte sich Niklas Mieth einen Bruch des Handwurzelknochens zugezogen. "Er muss Anfang Dezember operiert werden und wird uns mehrere Monate fehlen", schrieben die Dessauer. Bei der jüngsten Last-Minute-Niederlage bei Tabellenführer SV Fortuna Magdeburg (1:2) brach sich Pitt Schultz den Mittelfuß. Zu allem Überfluss zog sich zudem Tom Sparfeld im Training einen Wadenbeinbruch zu. Zu den Spielerprofilen:

"Drei schwerwiegende Verletzungen in kurzer Zeit sind schon wahnsinnig bitter", schrieb der Verbandsligist. Zumal Mieth, Schultz und Sparfeld zu den Stammkräften und Leistungsträgern der Nullfünfer gehören, jeweils in elf der zwölf bisherigen Partien zum Einsatz gekommen waren. Nun müssen alle drei für längere Zeit pausieren. "Nikl, Tom und Pitt - wir wünschen euch einen optimalen Heilungsverlauf, viel Kraft und Durchhaltevermögen. Wir drücken alle Daumen und denken an euch", sendete der Verbandsligist seine Genesungswünsche an das Trio.

