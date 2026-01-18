Großes Transfer-Beben am Wasserturm: Emsdetten 05 mit vier Neuzugängen

Das Telefon von Mathias Lüttmann blieb in den letzten Wochen wohl kaum still. Mit der Verkündung der Neuzugänge zwei bis fünf − allein in dieser Winterpause − lässt der Sportliche Leiter von Emsdetten 05 aufhorchen. Unter anderem holt sich der Landesligist Drittliga-Erfahrung an den Wasserturm. Und womöglich ist noch immer kein Strich unter die Zugangsseite gezogen. Schauen wir uns aber erst einmal die bislang vorgestellten, frischen Gesichter an.

Nachdem in der vergangenen Woche bereits die Verpflichtung von Rui Guimares (SC Münster 08) hochkarätige Unterstützung für die Emsdettener Offensive versprach, legte Lüttmann gleich mit dem nächsten Knipser nach: Christopher Brüning wechselt vom Steinfurter A-Ligisten Matellia Metelen zu den Nullfünfern. Der 27-jährige Stoßstürmer kommunizierte bereits vor einigen Wochen seine Absicht, Matellia im kommenden Sommer zu verlassen und sich einer neuen Herausforderung anzunehmen. Die hat er im Sprung in die Landesliga nun gefunden. Wobei er sich während seiner Zeit bei Emsdettens Ligakonkurrent Vorwärts Wettringen bereits auf diesem Niveau bewährte.

"Jetzt haben wir nach dem Abgang von Niklaas Houghton mal wieder einen richtigen Stürmer, der sich vorne drin richtig wohlfühlt", so Lüttmann bei Heimspiel-Online . In der vergangenen Saison stellte Brüning seine Knipser-Qualitäten unter Beweis und krönte sich mit 19 Treffern in 20 Liga-Einsätzen zum Torschützenkönig der Kreisliga A. In der laufenden Saison steht er mit zwölf Toren in acht Spielen ebenfalls unter den Topscorern der Liga.

Nächster in der Reihe ist der 21-jährige Max Knoche. Der Defensivspieler kommt vom Münsteraner Bezirksligisten Concordia Albachten und bringt trotz seines jungen Alters bereits einige Erfahrung mit. In seinem ersten Jahr im Seniorenfußball lief Knoche für den BSV Roxel gleich 27-mal auf − und das fast immer über die volle Distanz. Nach der Saison 2023/24 wechselte der ehemalige Nachwuchskicker des 1. FC Gievenbeck dann zu Concordia Albachten. Auch bei seinem neuen Verein bestritt Knoche beinahe jedes mögliche Spiel und verpasste in der laufenden Saison noch keine einzige Minute.

"Innenverteidiger oder Außenverteidiger − er kann beide Positionen. Er ist sehr robust, zweikampfstark und passt gut in die Landesliga", lobt Lüttmann seinen Neuzugang. "Wir wollten ihn schon vor der Saison 2024/25 zu uns holen. Damals hat er sich aber noch für Albachten entschieden."

Schrader bringt geballte Westfalenliga-Erfahrung mit

Auch der vierte Neuzugang ist einer für die Hintermannschaft. Mit Georg Schrader wechselt ein gestandener Westfalenliga-Kicker an den Wasserturm. Der 27-Jährige wird im Sommer zwar von Ligakonkurrent Borussia Münster nach Emsdetten wechseln, stand aber von 2020 bis 2025 für GW Nottuln auf dem Rasen. Dort sammelte der Linksfuß 81 Einsätze in der Westfalenliga. Vor dem Wechsel nach Nottuln spielte Schrader für den VfL Senden und den SC Münster 08, ebenfalls in der Landesliga.

"Georg ist sehr robust, hat einen feinen linken Fuß − und er bringt jede Menge Erfahrung aus seiner Westfalenliga-Zeit in Nottuln mit", so Lüttmann. In Emsdetten plant man den variabel einsetzbaren Verteidiger sowohl als Innen- als auch als Außenverteidiger ein.

Semih Daglar setzt der Transferwoche die Krone auf

Und als wären all diese Verstärkungen für die kommende Saison noch nicht genug, kam Lüttmann am Freitag mit einem richtigen Kracher daher: Ex-Drittliga-Profi Semih Daglar schließt sich den Nullfünfern an. Der 33-Jährige ist in der Offensive zu Hause und hat eine mehr als spannende Vita vorzuweisen.

In der Jugend kickte Daglar nämlich unter anderem für Preußen Münster und Borussia Dortmund in der U17- und U19-Bundesliga, startete bei der Regionalliga-Mannschaft des SC Wiedenbrück in den Seniorenfußball, ehe er bei Roland Beckum seinen Durchbruch schaffte: In 32 Oberliga-Einsätzen schoss er 20 Tore. Eine Leistung, die mit dem Wechsel in die Regionalliga belohnt wurde. Mit den Sportfreunden Lotte feierte er die Meisterschaft in der Regionalliga West und den Aufstieg in die 3. Liga. Seinen einzigen Drittliga-Einsatz verbuchte Daglar bei der 1:3-Niederlage gegen Holstein Kiel.

Über die Stationen Hammer SpVgg, RW Ahlen, Roland Beckum und GW Nottuln landete Daglar im Sommer 2023 schließlich bei Westfalia Kinderhaus, für die er bis heute in der Westfalenliga auf Torejagd geht. Keine Frage: Semih Daglar ist wohl der Königstransfer für Lüttmann: "Da kann ich mich nicht rauswinden. Das ist schon ein Top-Neuzugang. Semih bringt extrem viel Erfahrung aus höheren Ligen mit, ist ein absoluter Unterschiedsspieler. Wir erhoffen uns, dass er unsere jungen Burschen in der Offensive noch ein bisschen besser machen kann. Er hat einen brutalen Zug zum Tor, ist stark im Eins-gegen-Eins. Er passt menschlich wie fußballerisch super zu uns."

Mit Daglar als bereits fünfter Neuzugang für die kommende Saison ist aber womöglich noch immer nicht Schluss, lässt Lüttmann durchblicken: "Es ist noch ein bisschen was offen, es kann noch etwas passieren." Auf der Abgangsseite der Nullfünfer befinden sich indessen ebenfalls bereits zwei Spieler. Um welche Namen es sich dabei handelt, verrät Lüttmann jedoch nicht.