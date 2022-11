Großes Trainerlob für Arminias U 17 nach 5:1-Sieg Arminias B-Junioren setzen ihren Aufwärtstrend trotz personeller Probleme gegen Düsseldorf fort.

„Es war ein schwieriger Beginn“, sagte Drobe. Der DSC-Coach hatte unter der Woche mit Personalproblemen wegen Krankheit und Verletzungen zu kämpfen und war zu einigen Umstellungen gezwungen. „Ich ziehe meinen Hut vor der Leistung der Jungs“, lobte Drobe, der nach 17 Minuten erstmals jubeln durfte. Henrik Koch setzte sich mit einer feinen Einzelaktion durch, wurde regelwidrig im Strafraum gelegt und verwandelte den Foulelfmeter selbst. „Da haben wir das Spiel unter Kontrolle und können auch höher führen, stattdessen bekommen wir das 1:1, weil wir einmal nicht orientiert waren“, so Drobe (37.).

Der sollte aber nicht lange Bestand haben, denn Adrian Nezir vollendete einen Freistoß von Nick Cherny mit anschließender Verlängerung von Koch zum 2:1 (39.). Nach dem Seitenwechsel war Drobe nicht zufrieden: „Das waren die einzigen fünf bis zehn Minuten, die mir nicht gefallen haben.“ In dieser Phase hätte Fortuna mit ein bisschen Spielglück zurückkommen können. Tat sie aber nicht. Stattdessen sorgte der auffällige Koch für das 3:1 (62.). Niklas Tuppeck ließ mit einem Abschluss aus etwa elf Metern das 4:1 folgen (72.). Jeremy Reiss, der in der 72. Minute ins Spiel kam, erzielte das – so Drobe – schönste Tor des Tages. Mit einem gechippten Ball vernaschte er den Düsseldorfer Keeper zum 5:1 (74.). „Jetzt schonen wir uns zwei Tage, weil die Jungs alles aus sich herausgeholt haben“, so Drobe.