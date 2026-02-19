Großes Sportwochenende in Wiesloch SOLARCEL Wintercup +++ (Hallen-)Turnier für F- bis D-Jugend-Mannschaften +++ Sonntags Spiele der 1. und 2. Mannschaft des VfB von VfB Wiesloch/red. · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Auch in diesem Jahr findet der SOLARCEL Wintercup in der Wieslocher Stadionhalle statt – Foto: VfB Wiesloch

Wie auch im Vorjahr richtet der VfB Wiesloch den SOLARCEL Wintercup aus. Dieser wird am Wochenende vom 28.02. (Samstag) bis zum 1.3. (Sonntag) ausgetragen. Der Cup zählt zu den größten Jugendturnieren der Region. Das Turnier richtet sich an Mannschaften aus der Bambinialter, F-, E- und D-Jugend und findet sowohl in der Sporthalle am Stadion (Parkstraße 5, 69168 Wiesloch) als auch auf dem daneben liegenden Wieslocher Kunstrasenplatz statt. Darüber hinaus werden Turniere für E- und D-Juniorinnen-Teams ausgerichtet. Es ist also einiges los auf dem Sportgelände rund um den VfB Wiesloch!

Pokale für die besten E- und D-Jugend Teams Am Samstag startet das Wochenende um 9 Uhr in der Halle mit einem Turnier für F1-Mannschaften. Ab 9.45 Uhr findet das Turnier für D1-Junioren auf dem Kunstrasenplatz statt. Bis zum Nachmittag folgen weitere Spiele, um 18:30 Uhr endet der nach einem umfangreichen Programm abwechslungsreiche erste Turniertag. Der zweite Tag bietet ebenfalls ganz spezielle Highlights für Mannschaften und Zuschauer.

Besonderheit: Zeitgleich Ligapartien der beiden Herrenmannschaften Am Sonntag beginnt der zweite Turniertag mit einem Spielfest für Bambinis. Angeschlossen ist ab dem Nachmittag das E1-Junioren-Turnier. Der SOLARCEL Wintercup endet um 19 Uhr. Den besten Teams aus der E- sowie der D-Jugend werden im Anschluss an das Turnier für ihre Leistungen Pokale übergeben.