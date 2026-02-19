Großes Sportwochenende in Wiesloch

Wie auch im Vorjahr richtet der VfB Wiesloch den SOLARCEL Wintercup aus. Dieser wird am Wochenende vom 28.02. (Samstag) bis zum 1.3. (Sonntag) ausgetragen. Der Cup zählt zu den größten Jugendturnieren der Region. Das Turnier richtet sich an Mannschaften aus der Bambinialter, F-, E- und D-Jugend und findet sowohl in der Sporthalle am Stadion (Parkstraße 5, 69168 Wiesloch) als auch auf dem daneben liegenden Wieslocher Kunstrasenplatz statt. Darüber hinaus werden Turniere für E- und D-Juniorinnen-Teams ausgerichtet. Es ist also einiges los auf dem Sportgelände rund um den VfB Wiesloch!
Pokale für die besten E- und D-Jugend Teams
Am Samstag startet das Wochenende um 9 Uhr in der Halle mit einem Turnier für F1-Mannschaften. Ab 9.45 Uhr findet das Turnier für D1-Junioren auf dem Kunstrasenplatz statt. Bis zum Nachmittag folgen weitere Spiele, um 18:30 Uhr endet der nach einem umfangreichen Programm abwechslungsreiche erste Turniertag. Der zweite Tag bietet ebenfalls ganz spezielle Highlights für Mannschaften und Zuschauer.
Besonderheit: Zeitgleich Ligapartien der beiden Herrenmannschaften
Am Sonntag beginnt der zweite Turniertag mit einem Spielfest für Bambinis. Angeschlossen ist ab dem Nachmittag das E1-Junioren-Turnier. Der SOLARCEL Wintercup endet um 19 Uhr. Den besten Teams aus der E- sowie der D-Jugend werden im Anschluss an das Turnier für ihre Leistungen Pokale übergeben.
Zeitgleich wird in Wiesloch auch Herrenfußball geboten: Der amtierende Herbstmeister der Kreisklasse A VfB Wiesloch I empfängt zum ersten Heimspiel im Jahr 2026 den TSV Gauangelloch. Um 17 Uhr trägt dann die 2. Mannschaft des VfB das Spiel gegen die SpG DJK Handschuhsheim II/ASC Neuenheim IV aus. An beiden Turniertagen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.