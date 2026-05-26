Großes Schulterzucken in Wuppertal

Natürlich weiß auch Polick, wie leer das Stadion und damit die Kasse sein wird, sollte der WSV mit dem VfL Jüchen/Garzweiler um Platz zehn kämpfen. Umgekehrt wären die Ränge voller als zuletzt, würde die Mannschaft ganz oben mitspielen. In der Oberliga Niederrhein war der WSV übrigens schon von 2013 bis 2016. Es musste viel Geld her, um wieder aufzusteigen. Ein Jugendkonzept allein hilft da heutzutage wenig. Die besten Talente sind in den U-Mannschaften.

Doch letztlich ist das alles zweitrangig, es geht um Grundsätzliches: Wenn Wuppertal einen ambitionierten Fußballklub haben will, muss sich viel ändern. Die vereinsinternen Strukturen, aber auch die Unterstützung von außen. „Dabei würden 20 Unternehmen reichen, die jeweils 50.000 Euro geben und dafür beispielsweise einen Wirtschaftsrat bilden, um einen Etat-Grundstein zu legen“, hatte ich im Dezember 2024 nach dem Tod von Friedhelm Runge kommentiert. Der Einwand, der Wirtschaft gehe es nicht gut, zählt nicht. Andernorts klappt es.

Wuppertaler Firmen geben sehr viel Geld für Kultur und Soziales. Das ist absolut lobenswert und sollte sich keinesfalls ändern. Eigentlich wäre jetzt der Zeitpunkt optimal, um beim WSV mit wenig Geld etwas Neues aufzubauen. Doch seien wir ehrlich: Der WSV hat meist von Enthusiasten wie Dieter Buchmüller und Friedhelm Runge gelebt. Diese Zeiten sind vorbei, ebenso die drei Jahre in der Bundesliga.

Ganz offensichtlich besteht kein Interesse, einen Profifußballverein in der Stadt zu haben. Das sollte man dann ganz unaufgeregt akzeptieren. Ebenso, dass das Bergische Land kein Standort für Profisport ist - und sich deshalb keine Szenen wie in Düsseldorf abspielen.