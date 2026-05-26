Großes Schulterzucken in Wuppertal

Eine Stadt fällt in eine Schockstarre. Der Abstieg des ranghöchsten Fußballklubs, der zugleich ein wichtiger Werbeträger ist, trifft den Verein, die Fans, die Wirtschaft und die Politik bis ins Mark. Die Diskussion über die Schuldigen läuft ebenso wie die über die Frage, wie es auf dem schnellsten Weg wieder nach oben geht. Soweit der Blick nach Düsseldorf, wo Fortuna Düsseldorf am letzten Spieltag aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga gestürzt ist.
In Wuppertal stellt sich die Lage ganz anders dar. Der Wuppertaler SV ist nun fünftklassig. Die verbliebenen Fans diskutieren zwar ebenfalls. Größtenteils ist in der Stadt aber lediglich ein Schulterzucken wahrzunehmen. Es passt ins Bild der vergangenen Jahre und Jahrzehnte, dass hier aus der Wirtschaft und der Politik keinerlei Stellungnahmen zu vernehmen sind.
Während WSV-intern erst einmal zwischen Vorstand und Verwaltungsrat die Machtbefugnisse besprochen werden mussten, nachdem der eigentlich nur als Kontrollgremium fungierende Verwaltungsrat die eigentlich als beschlossene Sache geltende Verpflichtung von Stephan Küsters als Sportlichen Leiter verhindert hatte, hat WSV-Vorstand Ludger Kineke die Reißleine gezogen. Der von vielen erwartete und geforderte direkte Wiederaufstieg sei „nicht zwingend“ das Saisonziel. „Wir wollen eine stabile und langfristig sich entwickelnde Mannschaft bilden.“
Die Aussage ist zum jetzigen Zeitpunkt taktisch zumindest nicht unklug. Die Kassen sind alles andere als voll. Ein Etat, der einen realistischen Aufstiegskampf etwa gegen die SSVg Velbert oder den KFC Uerdingen erwarten ließe, ist jedenfalls momentan nicht vorhanden. Man habe, so der Verwaltungsratsvorsitzende Dirk Polick, statt Küsters „einen interessanten jungen Menschen im Visier, mit dem wir in die Zukunft blicken möchten“.