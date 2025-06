FuPa: Du wirst in der kommenden Saison Trainer beim FC Wangen in der Landesliga Staffel 4. Warst du überrascht als die Anfrage kam?



Safet Hyseni: Der Kontakt zum FC Wangen ist nie ganz abgerissen, daher kam die Anfrage nicht völlig überraschend. Dennoch hat es mich natürlich sehr gefreut – und es ehrt mich, wieder an meine alte Wirkungsstätte zurückzukehren. Ich verbinde viele positive Erinnerungen mit dem Verein und freue mich auf die kommende Aufgabe.





Zuletzt hast du ein Jahr Pause als Trainer eingelegt, nachdem du zuvor die SG Altshausen/Ebenweiler trainiert hast. Was hat dir diese Pause persönlich gebracht?



Die Pause war wichtig für mich. Die Zeit bei der SGM Altshausen/Ebenweiler war sehr intensiv, und ich wollte bewusst Abstand gewinnen, um das Geschehene in Ruhe zu verarbeiten. Ich sehe das Trainerdasein als einen kontinuierlichen Lernprozess – und diese Phase hat mir geholfen, neue Perspektiven zu gewinnen. Es tut mir leid, dass mein ehemaliger Verein den Klassenerhalt nicht geschafft hat. Ich hätte es dem Team und dem ganzen Umfeld von Herzen gegönnt.





Du warst beim FC Wangen schon von der Saison 18/19 bis zur Saison 19/20 Co-Trainer. Macht dich das stolz das du nun als Cheftrainer die Verantwortung trägst?



Definitiv – das erfüllt mich mit Stolz. Der FC Wangen ist ein Traditionsverein mit großer Strahlkraft in der Region. Die Zeit als Co-Trainer war bereits prägend, jetzt in der Hauptverantwortung zu stehen, macht mich natürlich stolz. Ich sehe es als großes Privileg, beim FC Wangen als Cheftrainer arbeiten zu dürfen. Gleichzeitig weiß ich, welche Verantwortung das mit sich bringt – ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und freue mich darauf, diese Aufgabe mit voller Überzeugung anzugehen.





Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?



Unser Fokus liegt darauf, eine nachhaltige Struktur aufzubauen, die uns mittelfristig wieder den Weg in die Verbandsliga ebnen soll. Dafür setzen wir bewusst auf junge, talentierte Spieler mit Entwicklungspotenzial und hoher internistischer Motivation. Gleichzeitig spielt die Erfahrung unserer etablierten Kräfte eine zentrale Rolle, um die richtige Balance im Team zu finden.





Welche Zu- und Abgänge stehen schon fest?



Wir freuen uns, zur neuen Saison bisher einige vielversprechende Neuzugänge begrüßen zu dürfen: Tim Bucher wechselt vom SV Neuravensburg zu uns, Simon Zirn kommt vom SV Achberg, und Nils Oelmayer vom FV Rot-Weiß Weiler. Zudem stoßen Nikica Vojnovic und Luca Schneider vom FC Leutkirch zum Kader. Ergänzt wird die Mannschaft durch talentierte Potenzialspieler aus der A-Jugend sowie der zweiten Mannschaft, die in der Vorbereitung die Chance erhalten, sich bei der Ersten zu zeigen.

Auf der anderen Seite müssen wir einige Abgänge verkraften: Moritz Hartmann legt eine Pause ein, Okan Housein hat leider seine Karriere beendet. Jonas Kaufmann orientiert sich beruflich weiter. Leonard Maucher, Janosch Fink sowie Luis Leupold verlassen uns studienbedingt. Wir danken allen für ihren Einsatz beim FC Wangen und hoffen, dass der Weg sie vielleicht eines Tages wieder zurück zu uns führt.