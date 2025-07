Die Fans des FC Carl Zeiss Jena verwandelten bereits im November 2022 den Roten Hügel in einen Fußballtempel. – Foto: SÜDKURVE JENA

Großes Pokallos für Weida Der FC Thüringen Weida hat in der ersten Runde des Landespokals das ganz große Los gezogen: Der Regionalligist FC Carl Zeiss Jena kommt Mitte August auf den Roten Hügel. Verlinkte Inhalte Thüringenliga TFV-Landespokal FC Thüringen Weida

Nach dem erst kürzlich ausgetragenen Fußballhighlight gegen Dynamo Dresden, das über 3000 Zuschauer ins Stadion lockte, erwartet die Weidaer Fußballfans damit bereits das nächste sportliche Großereignis und das innerhalb kürzester Zeit.

Derzeit starten die Abstimmungen mit dem FC Carl Zeiss Jena sowie den zuständigen Behörden, insbesondere mit der Polizei Thüringen, um einen geeigneten Spieltermin zu finden. Der Wunschtermin aus Sicht des FC Thüringen Weida ist Freitag, der 15. August um 18:00 Uhr. Dieser hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Sicherheitslage und die Terminierung des Gegners. Der Weidaer Vereinspräsident Nick Schubert äußert sich zur Situation wie folgt: „Wir freuen uns natürlich sehr über dieses besondere Los und nehmen die Herausforderung auch gerne an. Ein Spiel in dieser Größenordnung bekommt ein Verein wie unserer vielleicht nur alle 20 Jahre und wir haben es jetzt zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten. Dass es uns gerade jetzt wieder trifft, ist einerseits ein Glücksfall, andererseits wäre ein späterer Zeitpunkt sicher besser gewesen. Wir beim FC Thüringen Weida stemmen solche Spiele ausschließlich im Ehrenamt und das Spiel gegen Dresden hat unserem gesamten Team enorm viel abverlangt. Nur eine Woche nach diesem Kraftakt dann wieder vor einer ähnlich großen Aufgabe zu stehen, ist schon herausfordernd. Doch wir werden uns dieser Aufgabe stellen und in den kommenden sechs Wochen alles dafür tun, dass der Rote Hügel am Spieltag wieder bereit ist für ein tolles Fußballfest.“

Unmittelbar nach der Auslosung beginnen schon wieder die Vorbereitungen für die Weidaer Vereinsführung“. – Foto: © Björn Walther

Der FC Thüringen Weida besitzt mittlerweile mit großen Spielen eine Menge an Erfahrung. Im November 2022 gastierte der FC Carl Zeiss Jena bereits zum Landespokal-Viertelfinale auf dem Roten Hügel. Die Pläne sind alle noch abgespeichert, aber ganz so einfach ist es nicht, verrät der Vereinsvorsitzende: „Natürlich haben wir aus dem Spiel gegen Carl Zeiss Jena im Jahr 2022 noch viele Unterlagen parat. Ich habe mir damals auch viele Notizen gemacht, was wir optimieren können und einige dieser Dinge haben wir bereits erfolgreich beim Dresden-Spiel umgesetzt. Doch man darf nie den Fehler machen, zwei Spiele zu vergleichen. Jede Partie bringt neue Anforderungen mit sich. Ob es nun die Witterung ist, das Sicherheitskonzept, die erwartete Zuschauerzahl, der Gegner selbst oder auch äußere Rahmenbedingungen wie parallele Veranstaltungen in der Region. Deshalb müssen wir auch dieses Spiel wieder akribisch vorbereiten und in vielen Bereichen neu denken, um ein sicheres und stimmungsvolles Event auf die Beine zu stellen.“