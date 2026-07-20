Großes Pokal-Wochenende: Diese 30 Teams stehen schon in Runde 2

Zwei von 32 Partien stehen noch aus in der ersten Runde des Bayerischen Totopokals. Am morgigen Dienstag (Anpfiff 19 Uhr!) freut sich der VfB Forstinning aus der Landesliga Südost auf den Besuch der Profis des FC Ingolstadt 04. Kreisklassist SV Eintracht Berglern fiebert dem Traumspiel gegen den TSV 1860 München entgegen (Anpfiff 18:30 Uhr!). Das Interesse ist groß, ist es doch das erste Pflichtspiel der neuformierten Löwen nach dem großen Knall im Frühsommer.
Zwei Tickets für die zweite Runde sind also noch zu vergeben, 30 Teams haben die erste Pokalhürde hingegen schon genommen. Den höchsten Sieg landete dabei der SSV Jahn Regensburg, der beim niederbayerischen Kreisliga-Aufsteiger SG Breitenberg/Sonnen keine Gnade kannte und am Ende dem Underdog mit 11:0 nicht den Hauch einer Chance ließ. Für die Spielgemeinschaft aus dem Unteren Bayerischen Wald dürfte es zu verschmerzen sein, vielmehr werden die Bilder der Teams zusammen vor den zahlreich mitgereisten und feiernden Jahn-Fans den Hausherren noch lange in der Erinnerung bleiben.
Mit dem FC Wendelstein (Kreissieger Neumarkt/Jura) hat bisher nur ein Kreissieger die zweite Runde erreichen können.
3. Liga
SSV Jahn Regensburg, FC Würzburger Kickers
Regionalliga Bayern
TSV Buchbach, VfB Eichstätt, 1. FC Schweinfurt 05, SV Wacker Burghausen, TSV Aubstadt, FV Illertissen, SpVgg Bayreuth, DJK Vilzing, FC Memmingen, SpVgg Unterhaching, TSV Landsberg, TSV Schwaben Augsburg, SpVgg Ansbach
Bayernliga Nord
TSV Kornburg, Viktoria Aschaffenburg, SpVgg Weiden, TSV Großbardorf, FC Eintracht Bamberg
Bayernliga Süd
TSV 1880 Wasserburg, TSV 1860 Rosenheim, SV Heimstetten
Landesliga Nordost
FC Wendelstein
Landesliga Nordwest
TSV Abtswind
Landesliga Mitte
TSV Seebach, SpVgg Lam, FC Dingolfing
Landesliga Südost
SV Aubing
Bezirksliga Oberfranken West
1. FC Lichtenfels
Die Auslosung der zweiten Runde erfolgt am kommenden Freitag. Regelspieltag wird der 4. August sein.