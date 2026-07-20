Großes Pokal-Wochenende: Diese 30 Teams stehen schon in Runde 2 Am Dienstag wird die 1. Runde mit den Partien VfB Forstinning vs. FC Ingolstadt und SV Eintracht Berglern vs. TSV 1860 München abgeschlossen von Mathias Willmerdinger · Heute, 08:50 Uhr · 0 Leser

Zahlreiche Jahn-Fans waren mit in den Unteren Bayerischen Wald nach Breitenberg mitgereist und sahen einen standesgemäßen 11:0-Sieg ihrer Elf beim Kreisliga-Aufsteiger - der höchste Sieg in der 1. Runde! – Foto: Robert Geisler

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Zwei von 32 Partien stehen noch aus in der ersten Runde des Bayerischen Totopokals. Am morgigen Dienstag (Anpfiff 19 Uhr!) freut sich der VfB Forstinning aus der Landesliga Südost auf den Besuch der Profis des FC Ingolstadt 04. Kreisklassist SV Eintracht Berglern fiebert dem Traumspiel gegen den TSV 1860 München entgegen (Anpfiff 18:30 Uhr!). Das Interesse ist groß, ist es doch das erste Pflichtspiel der neuformierten Löwen nach dem großen Knall im Frühsommer.

Zwei Tickets für die zweite Runde sind also noch zu vergeben, 30 Teams haben die erste Pokalhürde hingegen schon genommen. Den höchsten Sieg landete dabei der SSV Jahn Regensburg, der beim niederbayerischen Kreisliga-Aufsteiger SG Breitenberg/Sonnen keine Gnade kannte und am Ende dem Underdog mit 11:0 nicht den Hauch einer Chance ließ. Für die Spielgemeinschaft aus dem Unteren Bayerischen Wald dürfte es zu verschmerzen sein, vielmehr werden die Bilder der Teams zusammen vor den zahlreich mitgereisten und feiernden Jahn-Fans den Hausherren noch lange in der Erinnerung bleiben.



Mit dem FC Wendelstein (Kreissieger Neumarkt/Jura) hat bisher nur ein Kreissieger die zweite Runde erreichen können.





Wer ist in die zweite Runde eingezogen? Wir haben für euch die Übersicht. Diese 30 Teams stehen in der zweiten Runde: 3. Liga

SSV Jahn Regensburg, FC Würzburger Kickers