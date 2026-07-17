Großes Pokal-Wochenende: Alle 32 Partien auf einen Blick 1. Runde Bayerischer Totopokal: Fußball-Feiertag für viele Underdogs von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:26 Uhr · 0 Leser

Das Traumziel von 64 Klubs: Den Pokal zu stemmen wie Titelverteidiger Würzburger Kickers, die sich im Mai im Finale 2026 gegen den TSV 1860 München durchgesetzt haben. – Foto: Frank Scheuring

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Großes Pokalwochenende in Bayern! Neben den Saisonstarts in den Bayern- und Landesligen steht auch die erste Runde des Bayerischen Totopokals auf dem Programm. Auf ein Duell mit einem Profiverein aus der 3. Liga freuen sich die SG Breitenberg/Sonnen (vs. SSV Jahn Regensburg), der 1. FC Trogen (vs. Würzburger Kickers) und der VfB Forstinning (vs. FC Ingolstadt 04). Mit Spannung erwartet wird auch der Pflichtspielstart der Münchner Löwen. Bei den Sechzigern ist nach dem Zwangsabstieg und der Insolvenz kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Dass 1860 nach wie vor zieht, beweist die Ticketnachfrage: Die Partie am Dienstag beim SV Eintracht Berglern war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft! 1.500 Zuschauer werden dabei sein, zudem überträgt der TV-Sender DF1 die Partie live. Wer spielt wann gegen wen? Wir haben für euch die große Übersicht:

Alles auf einen Blick! So sieht die 1. Runde: Donnerstag Do., 16.07.26 20:00 Uhr TSC Neuendettelsau - TSV Kornburg 0:1

Freitag Fr., 17.07.26 18:30 Uhr FC Ismaning - TSV 1860 Rosenheim

Fr., 17.07.26 18:30 Uhr TSV Kottern - TSV Schwaben Augsburg

Fr., 17.07.26 18:30 Uhr TSV Schwabmünchen - TSV Landsberg

Fr., 17.07.26 18:30 Uhr SG Alerheim - VfB Eichstätt

Fr., 17.07.26 19:00 Uhr SpVgg Erlangen - TSV Abtswind

Fr., 17.07.26 19:00 Uhr SV Manching - SV Heimstetten

Fr., 17.07.26 19:00 Uhr FC Walkertshofen - TSV Buchbach Samstag

Sa., 18.07.26 14:00 Uhr SV Sportfreunde Dinkelsbühl - SV Aubing München

Sa., 18.07.26 15:00 Uhr SG Breitenberg / Sonnen - SSV Jahn Regensburg

Sa., 18.07.26 15:00 Uhr SV Bruckmühl - TSV 1880 Wasserburg

Sa., 18.07.26 15:30 Uhr SV Alemannia Haibach - TSV Großbardorf

Sa., 18.07.26 16:00 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 - TSV Neudrossenfeld

Sa., 18.07.26 16:00 Uhr FC Untererthal - TSV Aubstadt

Sa., 18.07.26 16:00 Uhr SV Friesen - 1. FC Lichtenfels

Sa., 18.07.26 16:00 Uhr TSV Alling - SV Wacker Burghausen

Sa., 18.07.26 16:00 Uhr FC Wendelstein 2017 - SV Unterreichenbach

Sa., 18.07.26 16:00 Uhr TSV Seebach - SV Fortuna Regensburg

Sa., 18.07.26 16:00 Uhr TSV Bergrheinfeld - FV Illertissen

Sa., 18.07.26 16:00 Uhr SpVgg Giebelstadt - 1. FC Schweinfurt 05

Sa., 18.07.26 16:00 Uhr TSV Bobingen - SpVgg Lam

Sa., 18.07.26 17:00 Uhr FC Thalhofen - FC Memmingen

Sa., 18.07.26 17:00 Uhr SV Wenzenbach - DJK Vilzing

Sa., 18.07.26 17:00 Uhr SV Bavaria Waischenfeld - SpVgg Bayreuth

Sa., 18.07.26 17:30 Uhr DJK Ammerthal - SpVgg SV Weiden

Sa., 18.07.26 18:00 Uhr FC Weiden-Ost - SpVgg Ansbach