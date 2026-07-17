Großes Pokal-Wochenende: Alle 32 Partien auf einen Blick

Großes Pokalwochenende in Bayern! Neben den Saisonstarts in den Bayern- und Landesligen steht auch die erste Runde des Bayerischen Totopokals auf dem Programm. Auf ein Duell mit einem Profiverein aus der 3. Liga freuen sich die SG Breitenberg/Sonnen (vs. SSV Jahn Regensburg), der 1. FC Trogen (vs. Würzburger Kickers) und der VfB Forstinning (vs. FC Ingolstadt 04). Mit Spannung erwartet wird auch der Pflichtspielstart der Münchner Löwen. Bei den Sechzigern ist nach dem Zwangsabstieg und der Insolvenz kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Dass 1860 nach wie vor zieht, beweist die Ticketnachfrage: Die Partie am Dienstag beim SV Eintracht Berglern war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft! 1.500 Zuschauer werden dabei sein, zudem überträgt der TV-Sender DF1 die Partie live. Wer spielt wann gegen wen? Wir haben für euch die große Übersicht:
Alles auf einen Blick! So sieht die 1. Runde:
Do., 16.07.26 20:00 Uhr TSC Neuendettelsau - TSV Kornburg 0:1
Fr., 17.07.26 18:30 Uhr FC Ismaning - TSV 1860 Rosenheim
Fr., 17.07.26 18:30 Uhr TSV Kottern - TSV Schwaben Augsburg
Fr., 17.07.26 18:30 Uhr TSV Schwabmünchen - TSV Landsberg
Fr., 17.07.26 18:30 Uhr SG Alerheim - VfB Eichstätt
Fr., 17.07.26 19:00 Uhr SpVgg Erlangen - TSV Abtswind
Fr., 17.07.26 19:00 Uhr SV Manching - SV Heimstetten
Fr., 17.07.26 19:00 Uhr FC Walkertshofen - TSV Buchbach
Sa., 18.07.26 14:00 Uhr SV Sportfreunde Dinkelsbühl - SV Aubing München
Sa., 18.07.26 15:00 Uhr SG Breitenberg / Sonnen - SSV Jahn Regensburg
Sa., 18.07.26 15:00 Uhr SV Bruckmühl - TSV 1880 Wasserburg
Sa., 18.07.26 15:30 Uhr SV Alemannia Haibach - TSV Großbardorf
Sa., 18.07.26 16:00 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 - TSV Neudrossenfeld
Sa., 18.07.26 16:00 Uhr FC Untererthal - TSV Aubstadt
Sa., 18.07.26 16:00 Uhr SV Friesen - 1. FC Lichtenfels
Sa., 18.07.26 16:00 Uhr TSV Alling - SV Wacker Burghausen
Sa., 18.07.26 16:00 Uhr FC Wendelstein 2017 - SV Unterreichenbach
Sa., 18.07.26 16:00 Uhr TSV Seebach - SV Fortuna Regensburg
Sa., 18.07.26 16:00 Uhr TSV Bergrheinfeld - FV Illertissen
Sa., 18.07.26 16:00 Uhr SpVgg Giebelstadt - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 18.07.26 16:00 Uhr TSV Bobingen - SpVgg Lam
Sa., 18.07.26 17:00 Uhr FC Thalhofen - FC Memmingen
Sa., 18.07.26 17:00 Uhr SV Wenzenbach - DJK Vilzing
Sa., 18.07.26 17:00 Uhr SV Bavaria Waischenfeld - SpVgg Bayreuth
Sa., 18.07.26 17:30 Uhr DJK Ammerthal - SpVgg SV Weiden
Sa., 18.07.26 18:00 Uhr FC Weiden-Ost - SpVgg Ansbach
So., 19.07.26 14:00 Uhr 1. FC Trogen - FC Würzburger Kickers
So., 19.07.26 14:30 Uhr FC Dingolfing - SpVgg Hankofen-Hailing
So., 19.07.26 18:00 Uhr 1. FC Schwarzenfeld - SpVgg Unterhaching
So., 19.07.26 18:00 Uhr TuS Röllbach - Viktoria Aschaffenburg
Di., 21.07.26 18:30 Uhr SV Eintracht 60 Berglern - TSV 1860 München
Di., 21.07.26 19:00 Uhr VfB Forstinning - FC Ingolstadt 04