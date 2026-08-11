"Großes Lob für den Kampf" - Bovender SV siegt bei Lupo Martini Oberliga-Absteiger bleibt torlos von NK · Heute, 00:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ian Messerschmidt

Der Bovender SV ist mit einem Auswärtssieg in die neue Landesliga-Saison gestartet. Beim Oberliga-Absteiger Lupo Martini Wolfsburg setzte sich die Mannschaft von Trainer Yannick Broscheit knapp mit 1:0 durch und setzte direkt ein Statement.

Von Beginn an übernahm Lupo das Kommando und hatte deutlich mehr Ballbesitz. Der BSV stellte sich darauf ein, kompakt zu verteidigen und über Luca Siems und Sven Iloge zu Umschaltmomenten zu kommen. Die beste Bovender Gelegenheit der ersten Hälfte hatte Iloge, der freistehend am Wolfsburger Torhüter Niklas Klinger scheiterte.

Auf der anderen Seite war Theodor Bachmann zweimal zur Stelle und verhinderte einen Rückstand der Gäste. So ging es torlos in die Halbzeitpause.

Nach einigen Anpassungen stand Bovenden im zweiten Durchgang im Zentrum noch enger. Lupo versuchte vor allem über die Außenbahnen gefährlich zu werden. Ein Distanzschuss landete an der Latte, ansonsten verteidigten die Gäste konsequent. Dabei überzeugten insbesondere die Innenverteidiger Paul Mähner und Niklas Neumann. In der 72. Minute fiel schließlich der Treffer des Tages. Luca Macke schickte den zuvor eingewechselten Philipp Bode mit einem Steckpass auf die Reise. Bode nutzte die Gelegenheit und brachte den BSV mit 1:0 in Führung.