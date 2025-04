„Großes Lob für den engagierten Auftritt“ – Oberweikertshofen ärgert den Spitzenreiter

Oberweikertshofen – Lange hat der SC Oberweikertshofen beim Spitzenreiter FC Gundelfingen an der Überraschung geschnuppert. Am Ende musste das Team von Trainer Florian Hönisch aber mit einer 1:2 (1:1)-Niederlage die Heimreise antreten. Dennoch war der SCO-Coach nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Die habe nach dem Remis am vergangenen Wochenende gegen Liga-Schlusslicht TV Erkheim die richtige Reaktion gezeigt, so Hönisch, der betont: „Unsere Rechnung wäre fast aufgegangen.“

Siegtreffer aus Abseitsposition?