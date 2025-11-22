🗣: Großes Kompliment in Erlbach – SVK demütig – SVH unterliegt 1860

Der SV Kirchanschöring verpasst zum Jahresabschluss einen Sieg gegen Türkgücü München. SVK-Trainer Leberfinger freut sich jetzt auf die Winterpause. Schwaig trennt sich Remis von Nördlingen. Ein gerechtes Ergebnis für Christian Donbeck.
Thomas Leberfinger, Trainer des SV Kirchanschöring: »Für uns war der frühe Führungstreffer natürlich ein optimaler Start ins Spiel. Allerdings hat uns das nicht gutgetan, denn danach waren wir extrem passiv und dachten, dass wir das Spiel mit 80 Prozent locker nach Hause bringen. Das reicht in dieser Liga gegen keinen Gegner. Türkgücü hat es sehr ordentlich gemacht, und so haben wir auch verdient den Ausgleich kassiert.
In der zweiten Halbzeit waren wir dann klar die bessere Mannschaft, hatten zahlreiche Chancen, haben das Tor aber nicht gemacht. Im Gegenzug hatte Türkgücü bei Kontern zwei Riesenchancen, bei denen wir Glück hatten. Wir hätten das Spiel genauso gut verlieren wie gewinnen können, deshalb geht das Unentschieden absolut in Ordnung. Ich möchte aber nicht zu streng mit meiner Mannschaft sein, denn sie hat eine famose Hinrunde gespielt. Man muss immer wissen, wo man herkommt. Für uns kommt die Pause jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt, weil einige Spieler an ihrer Belastungsgrenze sind. Es war ein langes Halbjahr mit vielen Spielen und Trainingseinheiten, daher sind wir froh über den Punkt und dass wir jetzt in die Pause gehen können.«
Christian Donbeck, Trainer des FC Sportfreunde Schwaig: »Das war eine sehr intensive Partie auf einem schwer bespielbaren Platz. Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt.
Das Ergebnis ist aufgrund der Spielanteile und Chancen gerecht.«
Sarah Romert, Trainerin des SV Heimstetten: »Es war ein sehr intensives Spiel. Es ging viel hin und her. Sechzig hatte mal mehr Ballbesitz und Chancen, phasenweise hatten wir mehr. In Summe gehen die drei Punkte für 1860 aber auf jeden Fall in Ordnung. Wir machen zwei hundertprozentige Chancen leider nicht und leisten uns insgesamt zu viele Fehlpässe – vor allem auch in den gefährlichen Räumen.«
Lukas Lechner, Trainer des SV Erlbach: »Ein großes Kompliment an unsere Mannschaft. Wir haben heute eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt und in dieser Hohe absolut verdient gewonnen. Von Minute eins bis zum Abpfiff waren wir hochkonzentriert, griffig in den Zweikämpfen und auch mit Ball mutig, entschlossen und kreativ. Ein rundum gelungener Heimspielabschluss.«