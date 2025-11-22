🗣: Großes Kompliment in Erlbach – SVK demütig – SVH unterliegt 1860

Thomas Leberfinger, Trainer des SV Kirchanschöring: »Für uns war der frühe Führungstreffer natürlich ein optimaler Start ins Spiel. Allerdings hat uns das nicht gutgetan, denn danach waren wir extrem passiv und dachten, dass wir das Spiel mit 80 Prozent locker nach Hause bringen. Das reicht in dieser Liga gegen keinen Gegner. Türkgücü hat es sehr ordentlich gemacht, und so haben wir auch verdient den Ausgleich kassiert.

In der zweiten Halbzeit waren wir dann klar die bessere Mannschaft, hatten zahlreiche Chancen, haben das Tor aber nicht gemacht. Im Gegenzug hatte Türkgücü bei Kontern zwei Riesenchancen, bei denen wir Glück hatten. Wir hätten das Spiel genauso gut verlieren wie gewinnen können, deshalb geht das Unentschieden absolut in Ordnung. Ich möchte aber nicht zu streng mit meiner Mannschaft sein, denn sie hat eine famose Hinrunde gespielt. Man muss immer wissen, wo man herkommt. Für uns kommt die Pause jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt, weil einige Spieler an ihrer Belastungsgrenze sind. Es war ein langes Halbjahr mit vielen Spielen und Trainingseinheiten, daher sind wir froh über den Punkt und dass wir jetzt in die Pause gehen können.«

