 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
4:0! Der SV Erlbach fegte am Samstag Türkspor Augsburg aus dem Holzland.
4:0! Der SV Erlbach fegte am Samstag Türkspor Augsburg aus dem Holzland. – Foto: Charly Becherer

🗣: Großes Kompliment in Erlbach – SVK demütig – SVH unterliegt 1860

Die Stimmen zum 20. Spieltag

Verlinkte Inhalte

Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Der SV Kirchanschöring verpasst zum Jahresabschluss einen Sieg gegen Türkgücü München. SVK-Trainer Leberfinger freut sich jetzt auf die Winterpause. Schwaig trennt sich Remis von Nördlingen. Ein gerechtes Ergebnis für Christian Donbeck.

Leberfinger gratuliert Kirchanschöringer Mannschaft zu »famoser Hinrunde«

Heute, 14:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
1
1
Abpfiff

Thomas Leberfinger, Trainer des SV Kirchanschöring: »Für uns war der frühe Führungstreffer natürlich ein optimaler Start ins Spiel. Allerdings hat uns das nicht gutgetan, denn danach waren wir extrem passiv und dachten, dass wir das Spiel mit 80 Prozent locker nach Hause bringen. Das reicht in dieser Liga gegen keinen Gegner. Türkgücü hat es sehr ordentlich gemacht, und so haben wir auch verdient den Ausgleich kassiert.

In der zweiten Halbzeit waren wir dann klar die bessere Mannschaft, hatten zahlreiche Chancen, haben das Tor aber nicht gemacht. Im Gegenzug hatte Türkgücü bei Kontern zwei Riesenchancen, bei denen wir Glück hatten. Wir hätten das Spiel genauso gut verlieren wie gewinnen können, deshalb geht das Unentschieden absolut in Ordnung. Ich möchte aber nicht zu streng mit meiner Mannschaft sein, denn sie hat eine famose Hinrunde gespielt. Man muss immer wissen, wo man herkommt. Für uns kommt die Pause jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt, weil einige Spieler an ihrer Belastungsgrenze sind. Es war ein langes Halbjahr mit vielen Spielen und Trainingseinheiten, daher sind wir froh über den Punkt und dass wir jetzt in die Pause gehen können.«

Schwaig trennt sich in »sehr intensiven Partie« mit Nördlingen Remis

Heute, 14:00 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
2
2

Christian Donbeck, Trainer des FC Sportfreunde Schwaig: »Das war eine sehr intensive Partie auf einem schwer bespielbaren Platz. Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt.
Das Ergebnis ist aufgrund der Spielanteile und Chancen gerecht.«

Heimstetten trotzt 1860 München II, belohnt sich aber nicht

Heute, 18:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
2
0
Abpfiff

Sarah Romert, Trainerin des SV Heimstetten: »Es war ein sehr intensives Spiel. Es ging viel hin und her. Sechzig hatte mal mehr Ballbesitz und Chancen, phasenweise hatten wir mehr. In Summe gehen die drei Punkte für 1860 aber auf jeden Fall in Ordnung. Wir machen zwei hundertprozentige Chancen leider nicht und leisten uns insgesamt zu viele Fehlpässe – vor allem auch in den gefährlichen Räumen.«

Erlbach furios: »Großes Kompliment an unsere Mannschaft«

Heute, 15:00 Uhr
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
4
0

Lukas Lechner, Trainer des SV Erlbach: »Ein großes Kompliment an unsere Mannschaft. Wir haben heute eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt und in dieser Hohe absolut verdient gewonnen. Von Minute eins bis zum Abpfiff waren wir hochkonzentriert, griffig in den Zweikämpfen und auch mit Ball mutig, entschlossen und kreativ. Ein rundum gelungener Heimspielabschluss.«

Abgesagte Spiele der Bayernliga Süd am 20. Spieltag

Heute, 14:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
Abgesagt

Gestern, 19:30 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
Abgesagt

Aufrufe: 022.11.2025, 20:52 Uhr
Fussball Vorort FuPa OberbayernAutor