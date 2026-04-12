„Großes Kino“ – Eichenau siegt gegen Landsberg und hofft wieder auf den Klassenerhalt

Eichenaus Trainer Sebastian Schmeiser. – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

Der FCE gewinnt 2:0 gegen Schlusslicht Jahn Landsberg. Daniel Städtler trifft doppelt und verkürzt den Rückstand auf sechs Punkte.

Die Aufholjagd des FC Eichenau geht weiter. Im Kellerduell gegen Jahn Landsberg setzten sich die Starzelbacher mit 2:0 durch und schöpfen im Kampf um den Klassenerhalt neue Hoffnung. Der Rückstand auf die Abstiegsrelegationsplätze beträgt nach dem dritten Sieg in den vergangenen fünf Spielen nur noch sechs Punkte. Bei noch sieben ausstehenden Partien – darunter direkte Duelle mit Konkurrenten wie Maisach, Türkenfeld und Gilching II – ist für den FCE auf einmal wieder alles möglich.

Ein großes Kompliment an meine Mannschaft. Die Jungs haben da angeknüpft, wo sie vergangene Woche aufgehört haben.

Sebastian Schmeiser

„Ein großes Kompliment an meine Mannschaft. Die Jungs haben da angeknüpft, wo sie vergangene Woche aufgehört haben“, sagte Trainer Sebastian Schmeiser nach der Partie. Mann des Spiels war Daniel Städtler, der beide Tore für die Starzelbacher erzielte. Ein Sonderlob verteilte Schmeiser aber auch an die Viererkette um Kapitän James Phebey, Luis Jund, Marco Bayer und Venis Bujupi. „Das war großes Kino.“

Gegen einen unangenehm zu bespielenden Gegner habe sich seine Mannschaft den Sieg erarbeitet, meinte Schmeiser. Kurz nach Wiederanpfiff brachte Städtler Eichenau per Abstauber in Führung, sechs Minuten später sorgte er mit einem trockenen Schuss aus 16 Metern für die Entscheidung. (Dirk Schiffner)